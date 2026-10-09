La Focaccia Maña se sirve en formato de paquito durante las Fiestas del Pilar. CRIGP Ternasco de Aragón

El Consejo Regulador de la IGP se promociona de nuevo en el populoso festival pilarista con su Ternasquería Foodtruck.

El ternasco de Aragón se cuela en las foodtrucks de las Fiestas del Pilar con la Focaccia Maña de The Boss Gastrobar

El Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón continúa un año más promocionando su carne rosa en el conocido festival Las Foodtrucks, durante las Fiestas del Pilar de Zaragoza.

Como parte de su estrategia para modernizar la marca y acercarse a nuevos formatos de consumo.

Tras el éxito de las diferentes propuestas gastronómicas de las ediciones anteriores, en colaboración con diferentes reconocidos cocineros aragoneses, este año se podrá disfrutar de un paquito de Ternasco de Aragón en pan de focaccia.

El chef José Ignacio Acirón, de The Boss Gastrobar (La Bastilla), propone su propia versión de El Paquito (el bocadillo de cordero de moda en España): una suculenta y contundente Focaccia Maña.

Este nuevo bocadillo de carne rosa, que ya tuvo muy buena acogida en Vive Latino, lleva pierna y paletilla de Ternasco de Aragón asadas al horno, con jugo de su propio asado y barbacoa, y queso de oveja Granja Perales rallado y gratinado.

La Focaccia Maña se termina en la plancha con aceite de romero y tomillo, y se sirve partida en dos triángulos para facilitar su consumo y poderla compartir.

El vehículo Ternasquería Foodtruck, el del gran rótulo rosa, está situado este año junto al kiosco del parque, cerca de la zona dedicada a las foodtrucks especialistas en hamburguesas.