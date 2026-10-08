Abre un nuevo negocio en pleno centro de Zaragoza: "No es la típica cafetería de especialidad, queremos abarcar muchísimo más"

Zaragoza suma un nuevo espacio para los amantes del café. Se trata de la nueva cafetería 'Devil Coffee' en la Plaza Sas de la capital aragonesa.

Este local abre sus puertas, después de un año trabajando por hacerlo posible.

"Íbamos a abrir justo en Pilares del año pasado, pero el local está situado en una zona del cuidado patrimonial, pues teníamos que hacer las cosas, adecuarlas de forma correcta para abrir de una forma un poco más garantizada", explica la gerente del local y responsable de formación y calidad de 'Cafés y Tostadas', Andrea Dutti.

En este contexto, este negocio nace con una propuesta que combina café de especialidad, desayunos, comidas, meriendas y una amplia coctelería.

"No es la típica cafetería de especialidad, queremos abarcar muchísimo más, tenemos una gastronomía muy interesante, coctelería, una tienda para casa, cafés para llevar...", explica Dutti.

El equipo está compuesto por 24 trabajadores. "Tenemos de todos, baristas, gerencia, tiendas, encargados, hacemos muy buen equipo", señala Dutti.

Además, la gerente recalca que este local nace de la ilusión de su CEO, "él tiene una empresa torrefactora, un centro de formación, y queríamos acabar con esta pieza".

En este sentido, Dutti resume la esencia de este nuevo negocio como "un conjunto de todo".

"No podemos destacar el café porque es un café bueno, ni podemos destacar una comida, sino el conjunto, todo lo que abarca Devil Coffee es para destacarlo", concluye la gerente.