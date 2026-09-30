El pueblo más bonito de España con solo 135 habitantes ideal para recorrer a pie: con un castillo del siglo XIII

Este jueves, 1 de octubre, se celebra el Día de Los Pueblos Más Bonitos de España.

Una jornada que reunirá a los 126 municipios que forman parte de esta asociación para poner en valor su patrimonio, su naturaleza y sus tradiciones, pero también para reivindicar el futuro de los pequeños municipios y de las personas que viven en ellos.

Entre esos pueblos se encuentra Puertomingalvo, en la provincia de Teruel.

Cartel de Puertomingalvo. Pueblos más bonitos de España

Con apenas 135 habitantes y situado a 1.450 metros sobre el nivel del mar, es uno de esos lugares que invitan a dejar el coche aparcado y descubrir sus calles a pie, sin prisas.

La jornada del 1 de octubre contará con actos institucionales en los municipios de la asociación, como el izado de su bandera en los ayuntamientos y la lectura de un manifiesto común.

Además, numerosas localidades organizarán jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y actividades culturales, con acceso gratuito a algunos museos, castillos y otros recursos turísticos.

En Puertomingalvo, el programa comenzará a las 12.00, con la lectura del manifiesto de Los Pueblos Más Bonitos de España por parte del alcalde en la Sala de la Villa.

A las 12.30 se podrá visitar la exposición gráfica 'ExpoTurismo', dedicada a los recursos turísticos y patrimoniales de la localidad.

La jornada finalizará a las 13.00 con un vino de honor en el Hogar del Jubilado.

Puertomingalvo

Puertomingalvo fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Conjunto Histórico, en 1982 y forma parte de la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2013.

Además, en 2024 fue reconocido como El Pueblo más Bonito de Aragón según la aplicación España Turismo.

Puertomingalvo Pueblos más bonitos de España

Su principal atractivo está precisamente en su conjunto urbano. Las calles estrechas y empedradas, los edificios de arquitectura popular, las murallas y los antiguos portales forman un entramado medieval que permite conocer la localidad dando un paseo.

En la parte más alta se encuentra el castillo de Puertomingalvo, levantado sobre un promontorio rocoso.

Puertomingalvo Pueblos más bonitos de España

Se trata de una fortaleza medieval de origen árabe, remodelada durante los siglos XIII y XIV, en la que destaca su torre del homenaje y desde la que se pueden contemplar vistas panorámicas.

También merece una parada el Ayuntamiento, un edificio del siglo XV construido en piedra de sillería que conserva la estructura del antiguo concejo medieval. Sus ventanas de una sola pieza y el alero de madera tallada son algunos de sus elementos más característicos.

Muy cerca se encuentra el Portal Alto o de San Antón, una de las antiguas entradas al recinto y parte del sistema defensivo de la villa. El Portalico y los restos de la muralla completan el recorrido por un casco urbano construido al abrigo del castillo.

La visita también permite acercarse a la iglesia de la Virgen de la Purificación y San Blas, un templo del segundo cuarto del siglo XVIII que refleja el impulso constructivo del periodo barroco.

Del casco histórico a la naturaleza

Para quienes quieran prolongar el paseo más allá de las calles de Puertomingalvo, existe también la posibilidad de seguir el sendero PR-TE25, que parte de la localidad y conduce hasta la Cascada del Arquero.

Cascada del Arquero, Puertomingalvo. Wikiloc

El recorrido permite combinar el patrimonio histórico del municipio con su entorno natural.

Una propuesta para caminar, disfrutar del paisaje y conocer una localidad turolense que conserva buena parte de su trazado histórico.

Además de sus monumentos, Puertomingalvo cuenta con bares, senderos, merenderos y distintos rincones al aire libre. Todo ello en un entorno situado a 1.450 metros de altitud, lejos del bullicio de las ciudades.

Este 1 de octubre, el pueblo volverá así a formar parte de una celebración que pretende acercar el medio rural a los visitantes y reivindicar que vivir en un pequeño municipio también debe significar contar con derechos, servicios y oportunidades para desarrollar un proyecto de vida.