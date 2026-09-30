María y Nuria de Voladora, abren una tienda en Zaragoza: "Contar con un espacio durante un mes va a ser todo un reto"

Voladora aterriza este mes de octubre en GranCasa.

La firma de moda aragonesa contará del 1 al 31 de octubre con un espacio comercial propio en el centro, donde podrá acercar su propuesta a nuevos públicos y a su comunidad habitual, además de testar durante un mes el funcionamiento de la marca en un entorno comercial real.

Su llegada a GranCasa es resultado de Open Call, la iniciativa impulsada por Sonae Sierra para apoyar a emprendedores y marcas emergentes del sector retail, ofreciéndoles la oportunidad de validar sus modelos de negocio mediante la cesión gratuita de un espacio comercial.

Tras un proceso de selección marcado por el alto nivel de las candidaturas recibidas, Voladora fue elegida como proyecto ganador.

Detrás de la marca se encuentran María Pérez-Perruca y Nuria Colomer, dos emprendedoras que comenzaron a desarrollar el proyecto durante su etapa universitaria.

Lo que empezó con una inversión para adquirir apenas 30 sudaderas se ha convertido en una firma que ha vendido ya más de 100.000 prendas.

Desde Zaragoza, ambas han construido una marca con una identidad muy definida, basada en prendas con personalidad, atemporales y con un componente artístico, dirigidas principalmente a mujeres que buscan diferenciarse sin renunciar a la comodidad y la versatilidad.

Su propuesta busca precisamente encontrar el equilibrio entre lo cómodo y lo especial.

Incorporan colores, estampados, siluetas y detalles diferenciales y alejándose del ritmo acelerado de las tendencias para apostar por prendas concebidas para perdurar en el tiempo.

Un mes para acercar Voladora al público

La apertura del espacio en GranCasa supone un nuevo paso para una marca cuyo crecimiento se ha desarrollado principalmente a través del canal digital y de acciones físicas de corta duración.

“Es una oportunidad increíble e importante. Además de poder ofrecer una tienda en nuestra ciudad y en una ubicación como GranCasa, a nivel de negocio nos permitirá testar muchas cosas y obtener información de cara a futuras aperturas. Nos brindará una visión totalmente nueva para nosotras”, explican María y Nuria.

Durante todo el mes de octubre, Voladora tendrá así la oportunidad de conocer de primera mano la respuesta del público, acercarse a nuevos clientes y reforzar la relación con su comunidad en Zaragoza.

“Nunca hemos abierto una pop-up de tan larga duración. Normalmente hacemos tiendas de dos o tres días, así que poder contar con un espacio durante un mes va a ser muy divertido y, a la vez, todo un reto. Podremos llegar a más gente, nueva y habitual, en una de las mejores zonas de Zaragoza”, añaden las fundadoras.

Con esta iniciativa, Sonae Sierra reafirma su compromiso con el emprendimiento, la innovación y el desarrollo del comercio local, mientras que GranCasa continúa apostando por incorporar propuestas diferenciales y ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento a marcas emergentes vinculadas al territorio.