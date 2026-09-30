Fraga vivirá unas Fiestas del Pilar con más de 100 actividades y propuestas para todos los públicos

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, la concejal de Fiestas, Mapi Aquilué, la técnico del área, Cristina Canales, y la copresidenta de Peña Fragatina, Jacqueline Orús, han presentado en la tarde de este martes la programación de las Fiestas del Pilar.

En total, más de un centenar de propuestas componen un variado programa de actos que se desarrollará a partir de este fin de semana con el comienzo del Pórtico Festivo, que estará marcado por la Proclamación de Fragatinos y Fragatinas y Peñeros Mayores en la Sala Florida este próximo sábado a las 18:30 horas.

Gramún ha señalado que “las Fiestas del Pilar son, sin duda, el acontecimiento más esperado del año para Fraga”.

En este sentido, el alcalde ha señalado que “son el fruto de muchos meses de trabajo coordinado y de la excelente colaboración entre el Ayuntamiento, Peña Fragatina y el resto de entidades que trabajan para que todo salga bien: Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, sanitarios, brigada de obras, brigada de limpieza, voluntarios, asociaciones”.

“Desde el Ayuntamiento también hemos trabajado para que durante estos días se refuerce la seguridad y la limpieza, pero la pieza fundamental para que todo funcione sigue siendo la responsabilidad de cada uno de nosotros”, ha afirmado el primer edil, quien ha animado a los vecinos a “participar de las actividades y disfrutar de estas fiestas, como digo, siempre desde el respeto y la responsabilidad”.

Por su parte, Mapi Aquilué ha valorado que “nuestra apuesta este año se consolida en la diversificación de escenarios para ofrecer alternativas culturales, gastronómicas y musicales a lo largo de estos días”.

Desde Peña Fragatina, Jacqueline Orús, quien ha desgranado las propuestas de la entidad peñera, ha comentado que “este año son cinco noches a tope con una programación que intentamos que guste a todos, a socios y a cualquiera que quiera acercarse al pabellón”.

“Invitamos a que se colabore en todo lo que estamos organizando desde Ayuntamiento y desde Peña, ya que hay mucho esfuerzo detrás y se agradece cuando la gente está contenta y te lo dice, porque estos agradecimientos te ayudan a seguir”, ha dicho.

En cuanto a la programación, Cristina Canales ha explicado la programación elaborada desde el Ayuntamiento, que puede consultarse en la web y en las redes sociales del Ayuntamiento de Fraga.

Durante su intervención, ha destacado la presencia de artistas locales en el programa, entre los que destacan Lorena Margalló, la Big Bon Band o Tabaco Humano.

Atención a la accesibilidad y días con descuento en el recinto ferial

El programa de este año vuelve a prestar especial atención al recinto de ferias, ubicado en el aparcamiento de la calle Jaime I, que abrirá de 17.00 a 24.00 horas. Este próximo viernes, 2 de octubre, y el jueves 8 de octubre, se celebrará la Invasión a la Feria, en la que el precio de todas las atracciones se reducirá a dos euros.

Además, con el objetivo de hacer las ferias accesibles e inclusivas para niños y niñas con alta sensibilidad a los estímulos sonoros o con trastorno del espectro autista (TEA), el sábado 3 de octubre, de 17.00 a 19.00 horas, el recinto ferial funcionará en la modalidad de "ferietas sin ruido", suprimiendo la música y los efectos acústicos estridentes.

Una variada apuesta musical para todos los gustos y edades

La música y las actuaciones en directo volverán a ser uno de los grandes motores de las Fiestas del Pilar, con un amplio abanico de estilos distribuidos en varios escenarios de la ciudad:

● Pabellón del Sotet y Recinto de Peñas: Acogerán platos fuertes como La Pegatina (sábado 10 de octubre), Benito Kamelas (viernes 9), el directo del fragatino Chelico (domingo 11), el tributo a Extremoduro con Pedrá (lunes 12), Fito y Fitipaldis con Fito y el Fitipaldi (jueves 8) y Metallica con FightFire (sábado 10).

● Espacio Food-Trucks (Jardines Juan Carlos I): Se consolida como un punto de encuentro neurálgico con música en vivo diaria a partir de las 23:00 h, incluyendo actuaciones como We Dance Band, The William Miller Band, Agustín Aspa y el Grupo Habana, Puro Relajo y los vermuts musicales del mediodía.

● Plaza España: El corazón de la ciudad acogerá espectáculos musicales dirigidos a todos los públicos, como la actuación del grupo local Tabaco Humano tras el Coetasso, las propuestas Eres Tú: Tributo a Mocedades y We Love Disco, o el tradicional Café Concierto de fin de fiestas con Nueva Alaska.

● Sala Florida: Albergará el concierto de la Banda de Música Ciudad de Fraga dentro del Pórtico Festivo y el espectáculo del género de la variedad Sarao, Vive la Fiesta.

● Estación de Autobuses: La sala de baile acogerá cada noche las sesiones de baile popular amenizadas por orquestas de reconocido prestigio como Tropikana, La Fania Perfect, Mediterránea y La Pasarela.

Mis Primeras Fiestas supera los 60 peñeros

Uno de los actos más emotivos y entrañables del programa festivo, el reconocimiento ‘Mis Primeras Fiestas’, ya ha registrado este año por el momento una cifra récord de participación.

Más de 60 niños y niñas nacidos entre el 13 de octubre de 2025 y el 12 de octubre de 2026 recibirán su primera pañoleta oficial de las Fiestas del Pilar, superando el registro del año pasado, en el que participaron 53 pequeños.

La ceremonia de imposición de pañoletas, organizada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Fraga y Peña Fragatina, tendrá lugar este sábado 3 de octubre a las 11.00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Institucional.

Con este homenaje se busca dar la bienvenida a las nuevas generaciones de fragatinos e involucrarlas desde sus primeros meses de vida en el espíritu, las tradiciones y el orgullo por su ciudad. Las inscripciones finalizarán este jueves 1 de octubre.

El servicio de autobús gratuito incluye el Prepilar

El servicio de autobús gratuito prestado por el Ayuntamiento de Fraga estará operativo arrancando como novedad este sábado 3 de octubre durante la jornada del Prepilar, en horario continuo de 17.00 a 7.00 horas.

Ya en los días principales de fiestas, la víspera del jueves 8 de octubre el autobús funcionará desde las 20.00 hasta las 7.00 horas, mientras que entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre prestará servicio ininterrumpido cada día desde las 17.00 hasta las 7.00 horas de la mañana siguiente.

Finalmente, el martes 13 de octubre, con motivo del cierre de las celebraciones, el transporte municipal gratuito operará entre las 16.00 y las 21.00 horas.