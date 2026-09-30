Varias personas en bicicleta por la ciudad. DGT

Entra en vigor la nueva ley de tráfico con grandes cambios: multas de 200€ a motoristas y más protección a ciclistas

Motoristas y ciclistas tendrán que adaptarse a varios cambios en las normas de circulación a partir de este jueves, 1 de octubre.

El Consejo de Ministros aprobó en junio la modificación del Reglamento General de Circulación, una reforma que busca reforzar la protección de los usuarios vulnerables de la vía.

Entre las novedades hay nuevas obligaciones para quienes circulan en moto y cambios en la forma de adelantar a los ciclistas.

La norma también modifica algunas reglas de circulación en ciudad.

Y se imponen multas de hasta 200 euros, por nuevas infracciones consideradas graves.

Motoristas

Una de las principales novedades afecta a los conductores de motocicletas y ciclomotores.

Desde el 1 de octubre será obligatorio utilizar guantes de protección en vías interurbanas.

También será obligatorio llevar calzado cerrado en todo tipo de vías.

El incumplimiento de cualquiera de estas dos obligaciones está considerado una infracción grave y puede conllevar una sanción de 200 euros.

La nueva norma también permite que las motos circulen por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, aunque con condiciones.

No podrán superar los 30 kilómetros por hora y el tramo deberá estar previamente señalizado.

Un motorista en una curva Shutterstock

Además, los cascos de protección de los usuarios de ciclomotores tendrán que estar homologados, y no simplemente certificados.

Hay una excepción en el calendario para esta última medida. La obligación relativa al casco homologado entrará en vigor el 1 de octubre de 2027, un año después que el resto de la reforma.

Los motoristas que trabajen como riders también tendrán una obligación específica: deberán llevar chaleco reflectante en todo momento cuando desarrollen su actividad profesional en motocicleta.

Se considera una infracción grave y está sancionada con 200 euros.

Cambios para quienes circulan en bicicleta

La reforma también introduce novedades para los ciclistas.

Una de ellas es la eliminación de las exenciones existentes hasta ahora respecto al uso del casco. Con la nueva norma, todos los ciclistas deberán llevar casco en las vías interurbanas.

Un ciclista por la carretera en una imagen de archivo. Europa Press

En el caso de los ciclistas que desarrollen su actividad profesional, los conocidos como riders, tendrán que utilizar casco de protección y chaleco reflectante en todo momento.

El incumplimiento de esta obligación se considera una infracción grave, con una sanción económica de 200 euros.

También cambia la forma en la que los vehículos deben adelantar a los ciclistas en las vías interurbanas. El conductor tendrá que reducir la velocidad al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite existente en la vía.

Además, cuando la calzada tenga más de un carril por sentido, el vehículo que adelante deberá cambiar completamente de carril y mantener la separación lateral de 1,5 metros respecto al ciclista.

Bicicletas en ciudad

La reforma introduce también cambios específicos para las vías urbanas.

Los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril, una medida planteada para mejorar su seguridad.

Por su parte, los conductores de vehículos a motor deberán dejar una separación mínima de cinco metros con los ciclistas que circulen delante de ellos por el mismo carril.

Además, en las calles de un solo carril cuya velocidad máxima esté limitada a 30 kilómetros por hora o menos, los ayuntamientos podrán permitir, previa señalización, que las bicicletas circulen en los dos sentidos.

La reforma del Reglamento General de Circulación entra en vigor, con carácter general, el 1 de octubre de 2026.

Sin embargo, el alumbrado obligatorio de los vehículos de movilidad personal y el casco homologado para los usuarios de motocicletas se aplicarán desde el 1 de octubre de 2027.

La obligación de utilizar guantes de protección homologados quedará pendiente de la entrada en vigor de la orden ministerial que regule sus especificaciones técnicas.

Mientras tanto, se utilizarán guantes de protección de las mismas características que los empleados actualmente.