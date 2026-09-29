El mercadillo ideal para recorrer a pie este domingo: puestos de artesanía, gastronomía, música y baile

Los mercadillos domingueros son de lo mejor.

Ahora que las temperaturas nos dan un respiro supone un plan perfecto poder pasear entre los puestos buscando alguna cosa especial o diferente.

Este domingo 4 de octubre en Zaragoza, a falta de uno, habrá dos mercadillos.

Por un lado en el barrio San Pablo el Mercado de Las Armas, y por otro, el del Náutico a orillas del Ebro.

Ambos tienen horario de mañana entre las 11.00 y las 15.00. Eso sí, quienes tengan pensado acercarse deberán mirar al cielo antes de salir.

La previsión meteorológica apunta a lluvia durante este fin de semana en Zaragoza, por lo que conviene estar pendiente de la evolución del tiempo y de posibles cambios en la programación.

Mercadillo Las Armas

El Mercado de Las Armas, en el Gancho, lleva ya varios años formando parte de la agenda dominical de Zaragoza. Abrirá sus puertas a las 10.30.

Es una de esas citas en las que merece la pena ir sin demasiada prisa y dejarse llevar por los puestos.

Artesanía, ropa, abalorios, libros y productos de pequeños negocios y creadores locales se dan cita en este mercado.

Autónomos de la ciudad que durante unas horas salen a la calle para mostrar y vender sus productos en un ambiente diferente al de las tiendas habituales.

Y este domingo habrá además música y baile. De 12.30 a 14.00 tendrá lugar una clase abierta y gratuita de Rock&Roll.

La propuesta está pensada también para quienes nunca hayan bailado.

“De 12.30 a 14.00 estaremos bailando y, además, daremos una clase abierta y gratuita de Rock&Roll para que pueda sumarse cualquiera, aunque no haya bailado nunca”, explican desde las redes sociales del mercado.

La programación se completa con otras propuestas para pasar la mañana, como pintacaras, alimentación, cuentacuentos y actividades pensadas para distintos públicos.

Mercadillo en las Terrazas del Náutico

La segunda opción está a orillas del Ebro.

En las Terrazas del Náutico, en la calle Echegaray y Caballero, se celebrará otro mercadillo también de 11.00 a 15.00.

En este caso, la propuesta pone el foco en las compras, el ambiente y el aperitivo. “Una mañana de compras, vermut, música y mucho ambiente para ir calentando motores antes de los Pilares”, anuncian en sus redes sociales.

La ubicación invita además a completar el plan con un paseo junto al Ebro y a sentarse después a tomar algo.

Una alternativa para quienes prefieran una mañana más relajada, con puestos, música y ambiente en una de las zonas más concurridas de la ribera.

Dos mercadillos, dos barrios y un mismo horario para aprovechar el domingo. La única incógnita será el tiempo, pues si finalmente la lluvia hace acto de presencia, tocará consultar antes de salir si las actividades mantienen sus horarios previstos y si es así coger el paraguas.