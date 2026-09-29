La compañía combina medidas en sus equipos, donaciones y colaboración con organizaciones sociales para dar una segunda vida a los alimentos.

Alcampo refuerza su lucha contra el desperdicio alimentario con prevención, tecnología y aprovechamiento

Alcampo lleva desde el año 2017 trabajando para reducir el desperdicio alimentario y, en 2021, reforzó este compromiso incorporándolo como uno de los ejes de su hoja de ruta, dentro de su visión “Comer bien y vivir mejor, cuidando el Planeta”, y fijando objetivos de reducción.

Coincidiendo con la Semana contra el Desperdicio Alimentario, la compañía hace balance de este trabajo para reducir las pérdidas de alimentos y aprovechar al máximo los productos a lo largo de toda la cadena.

El trabajo se desarrolla desde la prevención y la gestión de los productos hasta las diferentes alternativas para aquellos alimentos que todavía pueden ser aprovechados.

Para ello, Alcampo combina buenas prácticas en las tiendas, tecnología, formación de los equipos, iniciativas propias, colaboración con organizaciones especializadas y donaciones.

Así lo han transmitido hoy José Luis Ares, director de Performance Operacional, y Yolanda Fernández, directora de RSC, Calidad, Comunicación y Relaciones Externas de Alcampo, en el 14º Punto de Encuentro contra el Desperdicio Alimentario organizado por AECOC.

La particularidad del modelo de Alcampo, con un amplio surtido de más de 50.000 referencias, 15.700 productos frescos y formatos de tienda muy diferentes, hace necesario adaptar las medidas a cada realidad.

Por ello, el trabajo contra el desperdicio es responsabilidad de cada tienda, de cada departamento y de cada persona.

Tecnología para anticiparse al desperdicio

Alcampo inició en 2021 la práctica de reducir los precios de los alimentos próximos a finalizar su vida útil e incorporó en 2024 Smartway, una solución tecnológica utilizada actualmente en el 100% de las tiendas que permite, entre otras funcionalidades, identificar los productos próximos al final de su vida útil y proponer la mejor alternativa: reducción del precio de venta.

En 2025, Smartway permitió salvar más de 8,4 millones de productos, cifra que asciende a 3,9 millones en el primer semestre de 2026.

La tecnología también se aplica al canal online. Alcampo cuenta con un sistema de flash sales que permite ofrecer con hasta un 30% de descuento productos cuya fecha de caducidad está próxima, integrándose directamente en el proceso de compra.

Una mejora continua de la tasa de desperdicio

La prevención es el primer paso para reducir el desperdicio. El seguimiento de los resultados de cada tienda permite identificar oportunidades de mejora y compartir buenas prácticas entre los equipos.

Alcampo cerró el pasado ejercicio con una tasa de desperdicio alimentario del 1,10%, frente al 1,26% registrado en 2024, lo que supone una reducción del 13% en un año.

Este trabajo se complementa con el Reto Desperdicio, una iniciativa interna que reconoce a los equipos que consiguen las mejores tasas de desperdicio o las mayores reducciones.

Actualmente, 141 tiendas Alcampo cuentan con una tasa de desperdicio inferior al 1%.

Dar una segunda oportunidad a los alimentos

El aprovechamiento es también el eje de iniciativas propias como Happy Box, cestas de 2 kg o 5 kg de frutas y verduras preparadas por los equipos de las tiendas con productos que pueden presentar pequeñas imperfecciones, formas irregulares o tamaños no homogéneos, pero que están en perfecto estado para su consumo.

En 2025 se vendieron casi 200.000 cestas, permitiendo aprovechar 524 toneladas de frutas y verduras.

En los seis primeros meses del presente año se han vendido más de113.000 cestas, evitando tirar a la basura 316 toneladas de productos.

Este enfoque llega también a los Bistrós de Alcampo, donde la lucha contra el desperdicio se tiene en cuenta desde el diseño de las recetas que realiza su chef ejecutiva, Bárbara Buenache.

Los equipos trabajan para aprovechar productos que ya no pueden comercializarse directamente pero que son aptos para su utilización en cocina, controlar las cantidades elaboradas y adaptar las recetas a las instalaciones de los distintos centros.

Además, Alcampo trabaja en proyectos de innovación que permiten dar nuevos usos a productos que ya no pueden comercializarse.

Es el caso de la colaboración con la cervecera artesanal Mica, en Aranda de Duero, que utiliza pan que ya no puede venderse en el hipermercado para elaborar cerveza artesanal.

Más de un millón de packs salvados con Too Good To Go

Alcampo también colabora con Too Good To Go desde noviembre de 2019, momento en que dio sus primeros pasos incorporando dos tiendas como piloto.

Desde entonces, esta colaboración se ha extendido hasta superar actualmente las 400 tiendas, que incorporan en su día a día la venta de packs de productos próximos al final de su vida comercial, pero que siguen siendo aptos para el consumo.

La propuesta incluye packs específicos de panadería y pastelería, alimentación o productos de temporada, como los de Pascua o Navidad.

Actualmente, además, se están realizando pruebas con nuevas categorías, como platos preparados, pescado, carne o packs específicos de yogures y lácteos.

En 2025 se salvaron cerca de 300.000 packs, evitando el desperdicio de alimentos y la emisión de más de 807 toneladas de CO2 eq.

En los primeros seis meses de 2026 la cifra de packs vendidos alcanzó los 130.000 que, en términos de huella de carbono supone haber evitado 374 toneladas de CO2 eq.

Donaciones a Bancos de Alimentos y organizaciones sociales

La donación de alimentos es otra de las vías que forman parte del trabajo de Alcampo contra el desperdicio.

La compañía mantiene acuerdos con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) desde 2012 y dona productos desde sus tiendas a Bancos de Alimentos y organizaciones sociales del entorno.

En 2025, estas donaciones superaron los 2 millones de euros en productos. Entre enero y junio de 2026, las donaciones han alcanzado los 780.000 euros en productos.

Las personas, una pieza clave para el reto de luchar contra el desperdicio

La prevención del desperdicio también depende de cómo se trabaja en cada tienda.

Por ello, Alcampo desarrolla programas de formación y sensibilización de sus equipos, combinando módulos online y sesiones presenciales para proporcionar herramientas prácticas aplicables al día a día.

Hasta la fecha, la formación ha sido realizada por más del 60% de la plantilla.

Además, cada mes se realiza un seguimiento de los resultados de las tiendas y se comparten buenas prácticas para identificar qué funciona y trasladarlo a otros centros.

Este trabajo se complementa con el Reto Desperdicio, una iniciativa interna que reconoce a los equipos que consiguen las mejores tasas de desperdicio o las mayores reducciones.

Un proyecto vivo que crece cada día

El trabajo de Alcampo contra el desperdicio alimentario continúa evolucionando con nuevas herramientas y soluciones para reducir las pérdidas y aprovechar mejor los alimentos.

La compañía seguirá trabajando en la prevención, en la identificación de nuevas soluciones y en el intercambio de buenas prácticas, tanto dentro de sus equipos como con otros actores de la cadena.

Toda la información sobre el programa “Alcampo y tú, sin desperdicio” y las iniciativas desarrolladas por Alcampo puede consultarse en www.alcampoytusindesperdicio.es.