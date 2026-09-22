Venden una aldea de 400 hectáreas de fácil acceso con agua, luz y conexión a internet rodeada de montañas

Encontrar una vivienda en las grandes ciudades se ha convertido en un gran reto.

La tentación de irse a vivir a un pueblo aumenta como alternativa para afrontar esta situación desesperada en la que muchos jóvenes se encuentran hoy en día.

Por ello, la España rural se ha convertido en una de las alternativas que se han puesto sobre la mesa.

Aragón cuenta con pueblos rurales donde existen más oportunidades y donde la vida, alejada de la velocidad de la ciudad, supone un auténtico lujo en tiempos de estrés y ansiedad.

La página web Aldeasabandonadas.com es una inmobiliaria especializada en la venta de propiedades singulares en entornos rurales de España, como aldeas, pueblos, casas rurales, pazos, palacios y fincas.

En ella encontramos la venta de un pueblo en la provincia de Huesca. Se trata de una propiedad con un terreno rústico de 400 hectáreas, bien comunicada y cerca de todos los servicios.

Pese a que el anunciante no ha indicado las coordenadas, los accesos, tal y como se especifica en el anuncio, son buenos. Una vez se accede a su interior, cuenta con unos 5.500 metros cuadrados de suelo urbano sobre los que ya se puede empezar a trabajar.

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Asimismo, dispone de una ermita y de las escuelas dentro del pueblo, aunque ambas son propiedad municipal. Sin embargo, hay proyectos en marcha, como tres o cuatro casas que ya tienen las reformas iniciadas y están listas para convertirse en nuevos inmuebles.

Por otro lado, el pueblo dispone de suministro de agua, con varios manantiales legalizados, electricidad, cobertura móvil e internet. Se trata de servicios necesarios que hacen que la venta resulte más atractiva.

Esto suena muy bien, pero ahora lo importante es conocer el precio de la propiedad. En este caso, el precio de venta es de 1.000.000 €.

Puede parecer un precio elevado, pero si existe un gran interés en desarrollar un proyecto de turismo rural, teletrabajar alejado de los ruidos, abrir un negocio relacionado con la hostelería o, simplemente, disfrutar de una vida cerca del Pirineo aragonés, esta puede ser tu oportunidad.

Plan Aragón Más Vivienda

El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un proyecto que apuesta por que los jóvenes tengan acceso a la vivienda.

El objetivo de este plan es impulsar la vivienda pública para facilitar la emancipación de los aragoneses.

El Gobierno de Aragón construirá 468 viviendas en 435 municipios de la Comunidad Autónoma. En los próximos meses, está previsto que concluyan las obras de 78 pisos en localidades como Jaca, Aínsa, Broto, Boltaña, Fayón, Beceite y Gúdar.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha inaugurado este lunes 23 nuevas viviendas en el pueblo oscense de Villanúa.

Se trata de las primeras viviendas públicas finalizadas del programa ‘Más Vivienda, Mejor Turismo’, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible a los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en los municipios más turísticos de Aragón.