Torrijo de la Cañada. Ayuntamiento Torrijo de la Cañada.

El mercadillo ideal para visitar este sábado 26 de septiembre: más de 40 puestos de artesanía, gastronomía y música

Si buscas un plan diferente para este fin de semana, Torrijo de la Cañada tiene una propuesta que reúne en un mismo día artesanía, gastronomía, música y actividades para toda la familia.

El pueblo zaragozano celebra este sábado 26 de septiembre, su Feria del Manubles, un gran mercadillo que contará con alrededor de 40 puestos y que se podrá visitar de 11.00 a 20.00.

La plaza y el entorno del Ayuntamiento se llenarán durante toda la jornada de puestos de todo tipo.

Habrá alimentación, quesos, aceite, repostería, marroquinería, juguetes, trabajos de ganchillo y diferentes productos artesanos.

También llegarán vendedores de otros puntos, entre ellos unos productores de queso de León y las monjas de Maluenda, que llevarán sus dulces, galletas y otros productos elaborados de forma artesanal.

Torrijo de la Cañada

La feria está pensada para recorrerla tranquilamente.

Los puestos se distribuyen por la zona central del municipio y continúan al otro lado del puente, aprovechando los espacios abiertos que ofrece Torrijo.

Cartel Feria del Manubles Ayto Torrijo de la Cañada

No habrá fruta entre los puestos de esta edición, aunque precisamente este producto está en el origen de una feria que cumple ya diez años.

Además de comprar, habrá mucho más que hacer durante la jornada. La programación incluye talleres infantiles y visitas guiadas para descubrir el municipio.

La música tendrá un papel protagonista gracias a la ronda de Torrijo, formada por vecinos del pueblo, que recorrerá las calles a ritmo de jota y llegará hasta el pabellón.

Allí tendrá lugar también una comida popular con rancho.

Para participar es necesario adquirir previamente el ticket, que se puede conseguir en el Ayuntamiento.

Otra de las propuestas será Rural Sonic, una asociación del municipio que se instalará en la plaza con un remolque decorado y convertido en una especie de estudio de radio. Durante toda la jornada realizarán entrevistas y conexiones en directo para contar lo que está ocurriendo en la feria.

Premio del camisón

A las 19.30 llegará uno de los momentos más singulares del día: el premio del camisón.

Es una tradición recuperada hace diez años que recuerda la forma en la que antiguamente se recogía la fruta en Torrijo.

Torrijo de la Cañada. Jorge Miret Turismo de Aragón

Los agricultores utilizaban unos grandes camisones de tela, sujetos con una cuerda, para ir depositando en ellos la fruta mientras trabajaban en lo alto de los árboles.

Cada año la feria reconoce con este premio a una persona vinculada al campo y a la vida del municipio.

El nombre del vecino que será reconocido es secreto, pero la alcaldesa nos ha dado una pista: "por primera vez será una mujer".

La Feria del Manubles llega así a su décima edición convertida en mucho más que un mercadillo.

Nació como Feria de la Fruta del Manubles y durante sus primeros años fue pasando por diferentes localidades de la ribera del río. Con el tiempo, los ayuntamientos decidieron darle un carácter más turístico y ampliar la propuesta.

Ahora Torrijo toma el relevo y prepara una jornada para pasear entre puestos, descubrir productos artesanos, escuchar música, comer en el pabellón y disfrutar del ambiente de un pueblo que este sábado volverá a ser punto de encuentro en la ribera del Manubles.