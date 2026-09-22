Los expertos coinciden: "Si estás de baja laboral, no cometas el error de comunicar la causa de la misma a tu empresa"

En España, durante el primer trimestre de 2026, más de 1,2 millones de trabajadores se encontraban de baja médica, según datos de un estudio realizado por Randstad Research.

La cifra supone un aumento del 8 % respecto al mismo periodo del año anterior y se traduce en 43.041 bajas cada día.

No es un dato menor. El absentismo por incapacidad temporal se ha convertido en una cuestión que preocupa tanto al tejido empresarial como a las arcas del Estado, con un coste de miles de millones de euros para ambos.

Seguramente, al leer esto, te haya venido a la cabeza el típico (ex)compañero que lleva meses sin pasar por la oficina, o quizá seas tú mismo quien lo haya vivido en sus propias carnes alguna vez.

Porque las bajas médicas forman parte de la realidad laboral y están para usarlas cuando se necesitan. Pero necesitarlas no significa que tengas que dar explicaciones a tu empresa sobre el motivo de la misma.

Así lo explica el abogado y divulgador en redes sociales Sebastián (@leyesconsebas).

"Un error muy frecuente que, en muchas ocasiones viene de la buena voluntad por parte del trabajador, es comunicar la causa de esta baja médica", explica.

Aunque es obligatorio informar sobre la incapacidad de asistir al puesto, revelar el diagnóstico médico específico es un error estratégico frecuente.

De hecho, según el abogado, la importancia es tal que "luego te podrían incluso despedir", asegura.

"He visto cómo esto en muchas ocasiones afecta al futuro profesional del trabajador", explica.

Y es que, según Sebastián, compartir detalles innecesarios sobre las dolencias físicas o mentales puede ser utilizado por la empresa para limitar ascensos o juzgar el desempeño futuro del trabajador.

"En ocasiones la empresa no tiene por qué saber tanto. Esto no es una política de enfrentar empresarios contra trabajadores. Todo lo contrario. La privacidad es fundamental en cualquier tipo de relación", asegura.

En este sentido, el derecho a la intimidad es una herramienta clave a la hora de evitar que las vulnerabilidades personales afecten la estabilidad laboral.

"Lo que debes hacer es trabajar bien, cumplir con tu horario, con tus obligaciones, pero más allá de eso no te va a beneficiar en nada", sentencia.

#derechoslaborales #trabajadores #empleo ♬ sonido original - LeyesConSebas @leyesconsebas 🚨 SI ESTÁS DE BAJA MÉDICA HAY UN ERROR QUE NUNCA DEBERÍAS COMETER — y que como abogado laboralista veo constantemente. Comunicar a tu empresa que estás de baja es una obligación básica. La organización del trabajo lo requiere y es lo correcto. Si tienes turno de tarde y por la mañana te dan la baja, tienes que avisar. Eso no se discute. ⚖️ Lo que no te recomiendo bajo ningún concepto es comunicar el MOTIVO de tu baja. No estás obligado a hacerlo — y hacerlo puede tener consecuencias que no imaginas. He visto casos en los que revelar la dolencia ha condicionado ascensos, cambios de puesto y decisiones futuras de la empresa sobre ese trabajador. Si tu trabajo implica esfuerzo físico y comunicas que tienes una dolencia en esa zona del cuerpo, o si trabajas con pantallas y das detalles sobre tu situación, esa información puede quedar en la memoria de quien no debería tenerla. La baja es tuya. El motivo, también. ¡Ahora ya lo sabes! #bajamedica

Los expertos coinciden

Desde 2023, el médico o la Seguridad Social envían el parte de baja de forma telemática directamente a la empresa, ahorrando de este trámite al empleado.

Eso sí, esta notificación no sustituye la obligación de avisar a tu empresa de que causarás baja, facilitándole así una mejor organización.

Sin embargo, solo debería quedarse en eso, un simple aviso confirmando el estado de incapacidad temporal.

Y es que, cogiendo el testigo de Sebastián, la empresa especializada en seguridad y salud laboral 'MAS Prevención' confirma que la empresa no podrá saber el motivo de la baja a menos que el trabajador desee comunicarlo.

"Tampoco pueden exigirlo, por lo que tu privacidad será máxima", argumentan.

Asimismo, ni la mutua ni el centro de salud que te atendió puede contar a la empresa el motivo de la baja laboral. "De lo contrario, estaría violando tu Derecho a la Intimidad, recogido en el artículo 18 de la Constitución española", afirman.

Aunque todo empleado por cuenta ajena puede decidir 'poner todas las cartas sobre la mesa' y explicar el motivo real de la baja a su empresa, esta será una decisión individual, nunca una obligación impuesta por la empresa.