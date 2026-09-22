La nueva cafetería de la cadena Vivari en la calle Don Jaime I, en Zaragoza. E.E

Abre un nuevo local de una conocida cafetería en pleno centro de Zaragoza: "Cafés gratis durante todo el día"

Vivari, la conocida cadena de cafeterías, comienza una nueva aventura en Zaragoza.

El próximo mes abrirá su cuarto local en pleno centro de la ciudad, sumándose a los ya consolidados en Fernando el Católico, la calle de José Anselmo Clavé y la avenida de Compromiso de Caspe.

El nuevo establecimiento se ubicará, concretamente, en el número 42 de la calle de Don Jaime I, a pocos metros de la plaza del Pilar. Se trata del mismo local donde, anteriormente, se encontraba la cafetería Imbyss.

La nueva cafetería parece tener ya todo casi listo para su estreno, en el mes de octubre.

Aunque todavía no se conoce fecha exacta, en el establecimiento ya aparece el cartel donde confirman su desembarco en el centro de la capital con "cafés gratis durante todo el día".

Vivari es un proyecto que comenzó en 2012 exclusivamente como panadería y que, 14 años después, ya cuenta con más de 120 o 150 locales por toda España, principalmente concentrados en Cataluña.

La cadena destaca por su pan artesanal, bollería variada (como cruasanes clásicos o rellenos), repostería, bocadillos, opciones saladas y café.

Otras aperturas y cierres

A poca distancia, en la esquina de calle Alfonso I con el Coso, también abrirá en pocas semanas un nuevo negocio.

En este caso, no se trata de un espacio gastronómico, sino de un local con productos de alternativas para fumadores adultos que abrirá sus puertas, previsiblemente, antes de las Fiestas del Pilar.

No todo son buenas noticias. Justo en frente de donde Vivari ampliará su oferta, en la calle Don Jaime I, ha dicho adiós hace pocos días Funky Rolls, una pastelería que ofrecía productos típicos de Estados Unidos.

La cadena ofrecía los populares cinnamon rolls y los deliciosos doughnuts, una apuesta que, por el momento, era única en la ciudad.

El local número 44 de la calle Don Jaime ya se encuentra cerrado y vacío, a la espera de la llegada de un nuevo proyecto.