Maria (28), creadora aragonesa de la sudadera más viral para estos pilares: "El primer día se agoto muy rápido"

El verano llega a su fin y toca despedirse de la ropa más veraniega para dar la bienvenida a las sudaderas y a las prendas de entretiempo.

La marca aragonesa 'Voladora' lo tiene claro y, desde ayer, 16 de septiembre, y hasta el próximo 20 de septiembre, ha organizado un MEGA OUTLET en Zaragoza.

Los zaragozanos han recibido el evento con muchas ganas, hasta el punto de que se han formado filas de más de cuatro horas para acceder al espacio, situado en la calle de los Hermanos Argensola, 2, y hacerse con sus prendas favoritas.

"Es el quinto pop-up que organizamos y estamos felices de que la gente quiera comprar nuestras prendas. Hemos tenido filas muy largas, de hasta cuatro horas y media. El primer día cerrábamos a las 21:00 h, pero decidimos alargar el cierre para que todos pudieran adquirir sus prendas", confiesa María Pérez-Perruca, propietaria de Voladora.

La organización de este tipo de eventos supone un proceso complejo y costoso, en el que surgen numerosas preguntas a la hora de seleccionar qué productos ofrecer. Desde Voladora lo tienen claro: combinar prendas de temporada con aquellas que cuentan con una mayor demanda.

"A la hora de elegir los productos para este tipo de eventos, hacemos una mezcla de prendas variadas en función de la temporada y de lo más demandado", explica Piluca.

Una de las grandes novedades de esta edición es una sudadera de edición limitada, acompañada de parches para personalizarla en directo. En total, Voladora ha lanzado únicamente 200 unidades de esta colección especial, bautizada como 'Voladora X Zaragoza'.

La propuesta está especialmente vinculada a la ciudad del viento y a las próximas Fiestas del Pilar, permitiendo a cada cliente crear una sudadera diferente y personalizada.

"Queríamos hacer algo diferente estos días en el pop-up y decidimos diseñar esta sudadera ahora que se acercan Pilares. Así unimos nuestra ciudad con sus fiestas. La acogida ha sido gigantesca: el primer día se agotó súper rápido. Nos emociona mucho ver por las calles de la ciudad a gente con sudaderas únicas", señala la dueña de la firma.

Grandes descuentos

Después de un verano marcado por el aumento de los gastos, la palabra descuento continúa siendo un potente reclamo para los consumidores. En este MEGA OUTLET, con descuentos de hasta el 50%.

El precio medio habitual de una prenda de Voladora ronda los 50 euros, mientras que durante estos eventos el ticket medio se sitúa en torno a los 25 euros.

El éxito de esta quinta edición confirma, una vez más, el interés de los zaragozanos por la marca aragonesa y por sus propuestas especiales, especialmente cuando se combinan descuentos, unidades limitadas y diseños vinculados a la ciudad.

Una marca muy consolidada

'Voladora' es una marca aragonesa de ropa creada por María Pérez-Perruca y Nuria Colomer Pascual. La firma nació hace 7 años y que se caracteriza por ofrecer prendas juveniles, cómodas y originales.

Su estilo combina colores, estampados y diseños sencillos con detalles llamativos, buscando que cada persona pueda expresar su personalidad a través de la ropa. Entre sus productos se encuentran camisetas, sudaderas, jerséis, pantalones, faldas y diferentes accesorios.

Su propuesta se basa en combinar moda, comodidad y creatividad. Gracias a su gran presencia en redes sociales y a la comunidad que ha creado a su alrededor, Voladora ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la moda y ampliar su presencia más allá de su tienda online.

'Voladora' también ha organizado diferentes pop-ups y ha colaborado con otras marcas del país, reforzando así su identidad y su conexión con un público principalmente joven.