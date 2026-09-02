El restaurante de Zaragoza en el que comer hasta reventar: "Tiene las mejores chuletillas de ternasco y un servicio de 10"

De la oferta gastronómica en Zaragoza nadie se puede quejar.

Hay calidad y variedad. Si eres de los que les gusta comer bien, sin necesidad de remilgos, comida auténtica sin extravagancias, Casa Agudo es tu sitio.

El restaurante es perfecto para ir a comer con los amigos de confianza un día que no haga falta mirar el reloj. Tienen menú y una carta para chuparse los dedos.

Situado en la calle El Tomillar, en la zona de Venta del Olivar, este restaurante apuesta por una fórmula sencilla: comida tradicional, raciones generosas y precios ajustados. Su especialidad son las chuletas de cordero, aunque su carta ofrece muchas más posibilidades.

La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes buscan dónde comer mucho en Zaragoza sin que la cuenta se dispare.

De hecho, entre semana dispone de un menú del día que ronda los 13 euros.

Comer hasta reventar

Aquí la palabra clave es cantidad. El Restaurante Agudo tiene una cocina pensada para quienes disfrutan de los platos abundantes y de la gastronomía tradicional.

La carne es una de sus grandes protagonistas. Las chuletas de cordero a la brasa son uno de los platos más conocidos de la casa y una de las opciones que suelen recomendar los clientes.

Costillas y patatas fritas de Casa Agudo. Google

"Tiene las mejores chuletillas de ternasco y un servicio de 10", se puede leer entre las reseñas de Google.

También aparecen en su propuesta las costillas y otras carnes preparadas a la brasa.

Restaurante Casa Agudo. Google

Pero no todo es carne. La carta incluye ensaladas, croquetas caseras, pescados y platos de pasta, por lo que también hay alternativas para quienes prefieren otro tipo de comida.

La filosofía es la de un restaurante de toda la vida: platos reconocibles, cocina sin demasiadas florituras y cantidades suficientes para sentarse a la mesa con hambre y levantarse satisfecho.

Menú del día

Otro de los grandes atractivos del restaurante es su menú del día.

La propuesta, que va cambiando semanalmente, se ofrece de lunes a viernes, excepto los martes, día de descanso del establecimiento.

Por 12,50 euros, es una alternativa para quienes buscan un sitio donde comer de forma abundante entre semana sin pagar precios elevados.

Además, el restaurante prepara menús especiales para grupos y celebraciones, por lo que también puede ser una opción para comidas familiares, reuniones de amigos o encuentros con varias personas.

Chuletas de cordero y cocina tradicional

La brasa es una de las señas de identidad de la casa y permite disfrutar de una cocina muy ligada a la tradición gastronómica aragonesa.

Precisamente, una de las reseñas recogidas en la información publicada sobre el restaurante destaca la comida tradicional, las chuletillas y la relación calidad-precio.

El resultado es un restaurante pensado para un público que no busca pequeñas raciones ni elaboraciones especialmente sofisticadas.

Aquí se viene a comer mucho, bien y disfrutar de platos de toda la vida.

Y esa es probablemente una de las claves de su éxito: en un momento en el que cada vez se buscan más restaurantes diferentes, hay quienes siguen prefiriendo sentarse delante de un buen plato de carne, acompañarlo con patatas y levantarse de la mesa pensando que, por una vez, han comido más que suficiente.

Restaurante Agudo se encuentra en la calle El Tomillar, 38, en la carretera Logroño (Zaragoza). El establecimiento figura actualmente con una valoración de 4,2 sobre 5 y más de 1.700 reseñas.