Conchita, cocinera: "Para que la tortilla de patata quede sabrosa, hay que dejar que la patata se impregne bien de huevo"

Conchita Polo y su receta de tortilla de patata Youtube / Yandex Youtube / Yandex

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Hay recetas que no necesitan presentación. Basta con poner una sartén al fuego, sacar unas patatas y empezar a cortar una cebolla para que aparezca uno de los grandes debates de la gastronomía española: ¿con cebolla o sin cebolla?

Conchita lo tiene claro a medias. Porque en su casa también hay opiniones para todos los gustos.

Así que, para evitar discusiones, propone una solución tan sencilla como efectiva: "hacer la tortilla al gusto de cada uno".

La receta parte de cuatro patatas, una cebolla y cuatro huevos. "Yo suelo poner un huevo por patata", explica Conchita en el canal de Youtube de Maximiliana.

A partir de ahí, aceite de oliva, un poco de sal y paciencia. Hacer una tortilla de patata no tiene demasiado misterio, pero conseguir esa textura que recuerda a la de las madres y las abuelas ya es otra historia.

"Hoy os voy a enseñar a hacer una tortilla de patata como la de vuestra madre y abuela. Ninguna como esa, pero esta os va a hacer vuestro papel", bromea.

Lo primero es pelar las patatas. Cada uno con su método. Hay quien utiliza pelador, quien prefiere el cuchillo y quien, como Conchita, sigue fiel a la navaja. Después llega el corte. No hace falta tener ningún utensilio especial, aunque reconoce que algunos "artilugios" pueden hacer el trabajo bastante más rápido.

Eso sí, hay una norma que parece innegociable: "Estos culetes no los tiro", advierte mientras termina de preparar las cuatro patatas. Aquí no se tira nada.

Una vez cortadas, toca echarles sal y llevarlas a la sartén con aceite caliente. El fuego comienza fuerte y hay que moverlas bien para que toda la patata se impregne.

Después, baja la intensidad y tapa la sartén para que las patatas se hagan poco a poco. "En 15 o 20 minutos, con tres ojeadas que hemos echado, la patatica está hecha", resume.

Y sí, la cocina también es vida cotidiana. En plena receta suena el teléfono. Conchita atiende la llamada: "Oye, hijo mío, perdona, que estoy con las patatas. Ahora mismo te llamo". Porque ni siquiera la elaboración de una buena tortilla está libre de interrupciones.

Cuando la patata ya está tierna, llega el momento de decidir si entra en juego la cebolla. En este caso sí. Conchita la añade ya pochada y mezcla todo antes de incorporarlo a los huevos batidos.

"Hay que mezclarlo bien porque así va tomando el huevo el sabor de la patata y la patata el sabor del huevo, porque para eso es tortilla de patata", explica con una lógica difícil de discutir.

Otro de sus trucos está en la sartén. Para conseguir una tortilla algo más alta, utiliza una de menor tamaño y reparte un poco de aceite por las paredes con su particular "brochita mágica". Después vierte la mezcla, mueve la sartén durante los primeros momentos y baja el fuego para que la tortilla vaya cogiendo cuerpo sin quemarse.

Llega entonces el instante de máxima tensión: darle la vuelta. Conchita consigue hacerlo sin despeinarse, un plato y decisión.

Unos minutos más, otro pequeño meneo para colocarla y listo. El resultado es una tortilla dorada, alta y con ese aspecto que invita a cortar un buen trozo antes incluso de que se enfríe.

"¡Va, qué tortillica!", celebra Conchita.

Y entonces lanza la pregunta definitiva, después de ver cómo cuatro patatas, unos huevos y una sartén pueden convertirse en uno de los platos más queridos de España: "¿A que lo del supermercado ya no es igual?"

Receta paso a paso

Seguir la receta con el vídeo de Youtube es bastante sencillo, pero por si alguno prefiere los pasos más detallados aquí facilitamos la receta de tortilla de patata de Conchita: