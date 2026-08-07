Cierra Bershka por reformas en este famoso centro comercial de Zaragoza: se desconoce su fecha de apertura

GranCasa sigue en pleno apogeo con cambios en su interior y la llegada de grandes marcas al famoso centro comercial del barrio del Actur de Zaragoza.

Entre sus pasillos estos días se han visto nuevos cambios y un cierre inesperado que ha suscitado la sorpresa de muchos de los clientes que pasan por la glorieta central de GranCasa.

Se trata de la bajada de persiana, momentánea, de Bershka. La famosa marca low cost de la empresa multinacional de Inditex tiene paralizada la venta en el centro comercial.

Así, lo único que se puede ver desde hace unos días son grandes paneles negros con imágenes de la marca que cubren la entrada y el escaparate de la tienda.

Una imagen que ha dado que pensar sobre un posible cierre. Sin embargo, fuentes de GranCasa señalan a este diario que nada más lejos de la realidad, sino que se trata de un cierre para acometer una reforma en el interior de la tienda.

Por el momento, se desconoce la próxima fecha de apertura y la nueva imagen que va a implementar la marca de Marta Ortega en una de sus famosas tiendas.

Esta misma tienda ya vivió una gran reforma en el año 2024 cuando hubo un cambio en la organización y se añadieron máquinas de autocobro, una medida que se fue implementando en todos los locales de la empresa.

El local está ubicado en el icónico corazón de GranCasa en la planta calle junto a otras grandes marcas del mundo textil como Mango o del entretenimiento como La Casa del Libro.

Nueva apertura

Este cambio de imagen se suma a una nueva apertura en el centro comercial. En este caso en materia de restauración ya que a la oferta gastronómica se añadirá próximamente Ocean Wok.

La apertura de este restaurante de cocina asiática y argentina ocupará el lugar en el que durante años ha estado situado el popular buffet de comida italiana Muerde la pasta.

El nuevo establecimiento ofrecerá una amplia variedad de especialidades orientales, como sushi, wok y platos tradicionales de distintos países asiáticos.

No solo ello sino que traerá la gastronomía argentina con una carta basada en carnes a la parrilla y otros productos.

Así, GranCasa sigue en un profundo cambio y reforma en el que en los últimos años se han ido añadiendo grandes cadenas como la famosa apertura de Primark, Normal, Álvaro Moreno o la última conocida, la firma de ropa Encuentro.