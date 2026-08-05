El restaurante en un pueblo del Pirineo donde paran Felipe VI o Sonsoles Ónega: 48 años de historia y famoso por sus carnes

No queda tinta de todo lo que se ha escrito sobre las maravillas que esconde el Pirineo aragonés.

Sus paisajes de montaña, las jornadas de esquí, los paseos por Jaca o las visitas a las pozas convierten la zona en uno de los destinos más atractivos del norte de España.

Pero más allá de su naturaleza, hay otro motivo por el que merece la pena hacer una escapada. Su gastronomía.

Entre toda la oferta de establecimientos 5 estrellas, destaca un restaurante con nombre y apellidos que, además de haberse ganado una gran fama por sus chuletones y carnes a la brasa, también presume de haber recibido a algunos de los personajes más conocidos de España.

Casa Martón, en Sallent de Gállego, ha acogido a personalidades como el rey Felipe VI, la periodista Sonsoles Ónega o influencers de la talla de Pablo Cabezali.

Casa Martón, parada obligatoria de los famosos

Su buen hacer se ha ganado la visita de personajes ilustres de la talla del rey de España, quien visitó el restaurante en marzo de 2024 durante una escapada privada de esquí a Formigal. Allí cenó con amigos en un reservado, entre los que estaban Pedro López Quesada, amigo íntimo del monarca, y su primo Beltrán Gómez Acebo.

Según la prensa local, Felipe VI aprovechó la ocasión para pedir uno de los míticos chuletones, además de entrantes y menestra.

La visita quedó reflejada en una imagen subida a las redes sociales de Casa Martón (@asador_casa_marton), quienes agradecieron enormemente su visita.

"Que orgullosos de poder recibir en nuestra casa a su majestad el Rey Felipe VI", comentan.

Otra de las visitantes asiduas es la periodista y presentadora Sonsoles Ónega, quien es una gran apasionada del Pirineo y sus paisajes. Sobre todo se la vincula a pueblos como Sallent de Gállego y Tramacastilla de Tena.

A diferencia del monarca, quien realizó una visita que cogió por sorpresa al personal del restaurante, Sonsoles apuesta por este asador como uno de sus destinos fijos cuando viaja a esta zona del Pirineo.

Por otro lado, la actriz Emma Suárez, ganadora de dos Premios Goya, también ha mostrado su cariño manifestando el buen hacer del restaurante:

"Sallent de Gállego es un lugar que nadie debería perderse, un pequeño pueblo escondido entre montañas, a diez minutos en coche de la estación de Formigal. Allí vamos de vez en cuando a cenar a Casa Martón, un asador que tiene su propio horno de leña. Un lugar de ensueño", cuenta.

Por último, el restaurante tampoco ha pasado inadvertido ante las cámaras de los influencers.

Pablo Cabezali, conocido como 'Cenando con Pablo', visitó el restaurante con su amigo Kike Urdiales, pidiendo desde chuletón de buey Limiana, Lomo Bajo Simmental, cecina y hasta trucha. En una cuenta que superó los 340 euros.

"El sitio lo recomiendo. Hay muy buen nivel...", sentenció.

@cenandoconpablo El Restaurante de los Chuletones en los Pirineos 👇🏼 Al lado de Formigal en el pueblo de Sallent de Gállego se encuentra un Asador muy conocido por su variedad de Chuletones. Se llama Casa Marton y el espacio es muy bonito protagonizado por unas brasas donde elaboran los lomos de Vaca y Buey que trabajan así como salen platos de su Cocina como Trucha del Pirineo, Cecina, una Tortilla de Patatas con Foie y Cebolla caramelizada y mucho más.. para probar todos estos manjares vengo acompañado de mi amigo @Kike Urdiales ♬ sonido original - CENANDO CON PABLO

Casa Martón, un refugio para los amantes de la carne

Fundado en 1978, Casa Martón acumula cerca de cinco décadas de historia.

A lo largo de estos años, el negocio no ha dejado de crecer y, en la actualidad, está dirigido por David y Sandra, al frente de un equipo que mantiene viva la esencia del restaurante.

Ubicado en plena plaza de Sallent de Gállego, el asador se define como la "esencia de la montaña Aragonesa".

Casa Martón. Su web: casamarton.com

Su propuesta apuesta por los sabores de siempre a través de "productos de km 0, verduras naturales, paté casero, las mejores carnes de vacuno y buey hechas en leña, acompañado de los mejores vinos".

Las grandes protagonistas de la carta son, precisamente, las carnes a la brasa. Entre las opciones destacan el lomo alto de vaca frisona, el lomo de buey, la vaca parda de montaña, el entrecot, el solomillo o las costillas de cordero, además de longaniza y chorizo elaborados a la brasa.

La oferta se completa con varios entrantes pensados para compartir, entre los que sobresalen el tartar de trucha, la cecina de vaca, la tortilla o el bloc de pato.

Imagen de Casa Martón. Su web: casamarton.com

En definitiva, una parada muy recomendable para quienes tengan previsto hacer una escapada al Valle de Tena.