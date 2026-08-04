El mercadillo medieval ideal para visitar a partir del 21 de agosto: más de 30 puestos, exhibiciones y talleres gratuitos

El calendario de ferias medievales de Aragón encara su recta final con una de las citas más entrañables del verano.

Tras el éxito de las celebraciones de julio y el paréntesis que suelen marcar las fiestas patronales de mediados de agosto, Torralba de Ribota volverá a viajar varios siglos atrás con la celebración de sus XXIII Jornadas Medievales, previstas para el fin de semana del 21 de agosto.

Aunque se trata de una feria modesta, el evento ha conseguido consolidarse como una de las propuestas culturales más apreciadas de la comarca de Calatayud.

Durante un fin de semana, las calles de esta pequeña localidad zaragozana se llenarán de mercaderes, personajes de época, música y espectáculos que recrean la vida en la Edad Media.

El pueblo se encuentra cerca de Calatayud, por lo que puede ser un plan de fin de semana dormir en la capital de la comarca y desplazarse a las jornadas medievales de Torralba de Ribota.

Una leyenda convertida en fiesta

El eje central de las jornadas es la recreación de la conocida Leyenda de la Virgen de Cigüela, una tradición profundamente arraigada en la historia local.

La narración cuenta que, para evitar un enfrentamiento entre los ejércitos cristiano y musulmán, ambos bandos acordaron resolver el conflicto mediante un combate singular entre dos guerreros.

La victoria del caballero cristiano gracias a la aparición de la Virgen, marcó el destino de la localidad, poniendo fin al dominio musulmán sobre el territorio.

Cada edición recupera este episodio mediante representaciones teatrales y recreaciones históricas que implican tanto a vecinos como a asociaciones participantes, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados del fin de semana.

Mercado, espectáculos y animación para toda la familia

Las Jornadas Medievales ofrecen un programa pensado para todos los públicos, en el que la ambientación histórica es la gran protagonista. Entre las actividades habituales destacan:

Mercado medieval con puestos de artesanía y productos tradicionales.

Recreaciones históricas y representaciones teatrales.

Pasacalles con músicos, danzas y personajes medievales.

Demostraciones de antiguos oficios artesanos.

Exhibiciones de cetrería.

Talleres infantiles y juegos tradicionales.

Propuestas gastronómicas inspiradas en la cocina popular.

Animación continua en las calles del municipio.

La implicación de los vecinos y el reducido tamaño del casco urbano permiten disfrutar de un ambiente cercano y acogedor, una de las señas de identidad de esta celebración.

Con apenas 150 habitantes, Torralba de Ribota conserva buena parte del encanto de los pueblos históricos de la comarca de Calatayud.

Su pasado medieval y su patrimonio arquitectónico sirven de escenario perfecto para unas jornadas que buscan divulgar la historia local sin perder el carácter festivo.

La localidad se encuentra a pocos kilómetros de Calatayud y cuenta con un acceso sencillo por carretera desde la autovía A-2 (Madrid-Zaragoza), lo que facilita la visita tanto a los vecinos de la provincia como a quienes llegan desde otras comunidades.

Para quienes disfrutan recorriendo los mercados medievales de Aragón, las Jornadas Medievales de Torralba de Ribota representan una excelente oportunidad para despedir el verano entre historia, tradición y un ambiente familiar que cada año atrae a más visitantes.