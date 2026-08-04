Acaba de llegar a Lidl la nevera portátil perfecta para ir a la playa: tiene 25 litros de capacidad y cuesta 14,99 euros

Pocas cosas representan mejor el verano en España que bajar a la playa con una nevera portátil.

De hecho, es prácticamente una tradición familiar, ya que para muchas casas es una rutina que se repite año tras año y forma parte de esos pequeños rituales que acompañan las vacaciones.

Mientras unos prefieren llevar el almuerzo, la comida y las bebidas desde casa para pasar el día junto al mar, otros optan por disfrutar de un chiringuito o de alguno de los restaurantes del paseo marítimo.

Si eres de los primeros y estás pensando en hacerte con una nevera portátil, ya sea para la playa o para otros planes veraniegos, como una escapada a unas pozas, la cadena alemana ha puesto a la venta un modelo de la marca Crivit que destaca por su gran capacidad y su ajustado precio, estando disponible por 14,99 euros.

Nevera portátil Crivit. Lidl.

Así es la nevera

La nevera portátil de Lidl cuenta con un diseño ligero a la par que resistente, gracias a su fabricación en plástico, una combinación que facilita el transporte sin renunciar a la durabilidad.

Además, su asa giratoria no solo mejora el agarre, sino que también actúa como sistema de cierre.

Con una capacidad útil de 25 litros, ofrece espacio suficiente para guardar comida, bebidas e incluso botellas convencionales de 1,5 y 2 litros en posición vertical.

Definitivamente, su capacidad es el punto fuerte de la nevera, siendo un tamaño idóneo para ir a la playa o piscina en grupos grandes.

Además, su sistema de aislamiento permite mantener el frío hasta siete horas, un tiempo más que suficiente para conservar refrescos y alimentos en buenas condiciones.

A todo ello se suma un formato compacto, con unas medidas de 37 x 41,9 x 27,4 centímetros y un peso de apenas 2,03 kilos. Un equilibrio entre capacidad y portabilidad que hace que pueda transportarse cómodamente y ocupe poco espacio en el maletero.

Nevera portátil de 25 litros. LIDL.

Opiniones

Como prácticamente cualquier producto, uno de sus grandes puntos fuertes reside en las reseñas ya que, en la actualidad, resultan casi más importantes que cualquier estrategia de marketing.

En lo que a valoración de los clientes se refiere, la neverita cuenta con un 4.5 sobre 5 puntos, pudiendo encontrar comentarios como el de este cliente que señala: "Mantiene bien las cosas frías y es muy práctica".

En definitiva, por menos de 15 euros, esta nevera portátil de Lidl se presenta como una de las compras más interesantes para encarar las vacaciones de agosto con la mayor comodidad posible.