Llega a Action la mesita de noche más práctica y barata de la temporada: tiene un cajón y está disponible por 14,98 euros

Las mesitas de noche son uno de esos muebles que, en la mayoría de los hogares, acompañan a sus dueños desde el mismo momento en que se estrena una vivienda.

Permanecen durante años junto a la cama y, aunque muchas veces pasan desapercibidas, forman parte del día a día.

Lejos de lo que suele pensarse, son también uno de los muebles que más uso reciben con el paso del tiempo. Cada noche sirven para dejar el vaso de agua, apoyar la lectura antes de dormir, cargar el móvil o tener a mano todo lo imprescindible antes de acostarse.

Por eso, darle un nuevo aire al dormitorio puede ser tan sencillo como sustituir la mesita de noche por un modelo nuevo. Y si, además, se aprovechan las ofertas de una cadena como Action, conocida por su política de precios bajos, el cambio resulta todavía más accesible.

En esta ocasión, la protagonista es una mesita de noche de color gris oscuro, equipada con un único cajón y disponible por solo 14,98 euros.

Mesita de noche por 14,98 euros. Action

Así es la mesita

La nueva mesita de noche de Action apuesta por un diseño minimalista que encaja fácilmente en cualquier dormitorio.

Su estructura de líneas rectas, el acabado en color gris y el discreto tirador redondo negro refuerzan una estética moderna y atemporal, perfecta tanto para ambientes rústicos como contemporáneos.

Aunque ocupa muy poco espacio gracias a sus medidas de 38 x 29 x 47 centímetros, está pensada para sacar el máximo partido al almacenamiento.

Su principal característica es su único y amplio cajón, ideal para guardar todo aquello que no quieres dejar a la vista. Así como un hueco inferior abierto, perfecto para colocar libros, una cesta organizadora o tener el móvil y otros objetos siempre a mano.

Otro de sus puntos fuertes es su versatilidad. La superficie de la mesita ofrece espacio suficiente para una lámpara, un despertador o algún elemento decorativo, mientras que su estructura compacta permite utilizarla no solo como mesita de noche, sino también como mueble auxiliar en el salón, el recibidor o incluso un despacho.

Fabricada en madera y con una capacidad de carga de hasta 7 kilos, combina un diseño sencillo con la funcionalidad que se busca en el día a día.

En definitiva, una opción práctica y económica que demuestra que no hace falta gastar mucho para dar un aire renovado y ordenado al dormitorio.

Así es la mesita de noche. Action

Política de compra y de envíos

Quienes estén interesados en hacerse con esta mesita de noche deben tener en cuenta que Action no ofrece la posibilidad de comprar sus productos por internet.

La cadena explica que sus ajustados precios dejan un margen muy reducido, lo que hace inviable asumir los costes logísticos de los envíos.

Aun así, desde su página web es posible consultar cuál es la tienda más cercana donde encontrar el artículo.

Además, los usuarios pueden guardar productos en una lista de deseos para localizarlos y comprarlos más adelante en una de las más de 100 tiendas físicas que tiene la marca en España.

En cuanto a la política de devoluciones, Action acepta la devolución de los productos en un plazo de 8 días, presentando el ticket de compra y estando el producto en perfectas condiciones.