Álex, experto energético: "El aire acondicionado encendido toda la noche te va a costar 45 céntimos"

Dormir con el aire acondicionado encendido toda la noche es uno de esos placeres culposos del verano, igual que saltarse unos días de gimnasio entre vacación y vacación o comer muchos helados.

Sin lugar a dudas, se descansa mejor y el ambiente resulta mucho más agradable, sobre todo en vistas de la nueva ola de calor que está azotando España. No obstante, es habitual que asalten dudas y miedos pensando en la factura de la luz.

La duda se hace todavía más grande en aquellas viviendas donde hay más de un aparato de aire acondicionado. Aun así, el experto energético Alex Bermúdez desmonta este temor en sus redes sociales (@alexbermudez_asesor).

"Dormir con el aire puesto toda la noche no te arruina. Te cuesta menos que el café de mañana", asegura de forma tajante.

Según explica, mantener "el aire acondicionado encendido toda la noche te va a costar 45 céntimos".

La clave, señala, no está tanto en las variaciones diarias del precio de la electricidad como en el uso que se hace del aparato.

La importancia del control de temperatura

Para evitar que el consumo se dispare, recomienda mantener una temperatura estable y no estar apagándolo y encendiéndolo continuamente.

"Olvídate de apagarlo y encenderlo, el consumo se dispara", afirma. Además, recuerda que "por cada grado que bajamos la temperatura de nuestro aire sube el consumo entre un 6 y un 8%".

Para mantener el confort durante la noche sin que la factura se resienta a final de mes, su recomendación es fijar el aire acondicionado entre los 23 y los 25 ºC.

Aire acondicionado en un dormitorio. Imagen generada con IA

Los expertos coinciden

En la misma línea se pronuncia el técnico en climatización Carlos Llull, quien asegura que "dejar el aire acondicionado durante 8 horas por la noche puede costar alrededor de un euro en electricidad".

No obstante, el consumo final dependerá de varios factores. Entre ellos, la potencia del aparato, la tarifa eléctrica contratada o las características de la vivienda, como el nivel de aislamiento.

También influye el tipo de equipo. Los aires acondicionados con tecnología inverter ajustan su potencia de forma continua para mantener la temperatura deseada, en lugar de apagarse y encenderse constantemente, lo que permite reducir el consumo y la factura.

Por su parte, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recuerda que mejorar el aislamiento de las ventanas, instalar sistemas de protección solar y evitar las filtraciones de aire puede reducir de forma notable la necesidad de refrigeración.

Además, el organismo recomienda mantener el termostato en torno a los 25 ºC para conseguir un buen equilibrio entre confort y eficiencia energética.

Al final, dormir fresco no tiene por qué convertirse en un lujo. La clave no es apagar el aire por miedo a la factura, sino aprender a utilizarlo de forma inteligente.