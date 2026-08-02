Abre un nuevo restaurante en este popular centro comercial de Zaragoza: sustituirá al Muerde la Pasta

Ocean Wok será el nuevo restaurante que sustituirá el conocido Muerde la Pasta en el centro comercial de GranCasa, en el barrio del Actur.

Se trata de un establecimiento que apuesta por una oferta gastronómica basada en la cocina asiática y argentina.

Por el cartel que aparece ya colocado dentro del centro comercial, justo donde antes estaba el popular italiano, el nuevo restaurante ofrecerá una amplia variedad de especialidades orientales, como sushi, wok y platos tradicionales de distintos países asiáticos.

Pero, además, la carta incorpora carnes a la parrilla y otros productos característicos de la gastronomía argentina.

Con esta apertura, GranCasa refuerza su oferta de restauración tras el cierre de Muerde la Pasta, una cadena italiana que ha operado durante años en este espacio y cuyo establecimiento figura ya como cerrado de forma permanente.

El segundo local, ubicado en Puerto Venecia, reabrió sus puertas el pasado mes de junio, tras meses de reformas.

En cuanto a Ocean Wok, por el momento no se ha anunciado una fecha oficial de inauguración, aunque el cartel ya anticipa la próxima llegada del restaurante que ampliará las opciones gastronómicas disponibles para los clientes del centro comercial del Actur.

Otras aperturas en GranCasa

Hace tan solo unos meses llegó también al centro comercial una nueva tienda de la firma Encuentro. El local abrió sus puertas en mayo en la planta 1 del centro comercial, frente a uno de los principales accesos verticales y junto a Primark, otra de las grandes novedades de GranCasa.

Fundada en Canarias, Encuentro cuenta actualmente con más de 130 tiendas en España y se ha consolidado como una de las marcas de referencia en moda femenina accesible.

Su propuesta se basa en colecciones versátiles y funcionales, pensadas para el día a día, que combinan diseño, comodidad y precio, con un enfoque inclusivo que abarca tallas de la 38 a la 48.

Hace un año que Primark abrió sus puertas en el centro comercial. Con más de 2.000 metros cuadrados de espacio comercial en una sola planta, la nueva tienda supuso un antes y un después en GranCasa, cuyos clientes demandaban esta apertura desde hace años.

También en junio del año pasado aterrizó en el centro comercial Álvaro Moreno, la firma sevillana que ha revolucionado el armario del hombre contemporáneo.