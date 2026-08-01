La 'Melosa papada y oscense pollito' del restaurante Las Torres, la mejor tapa del Festival Vino Somontano 2026

La 'Melosa papada y oscense pollito' del restaurante Las Torres, de Huesca, es la mejor tapa del Festival Vino Somontano 2026. Así lo decidía anoche el prestigioso jurado del concurso en el marco de la Muestra del Vino Somontano tras degustar todas las tapas que se ofrecen allí.

El jurado otorgaba el único premio de la categoría la mención especial 'Aragón Sabor de Verdad' al 'Tortelato blanco de Casa Melsa y Gelats Sarrate' de La Lonja del Vino con Embutidos Artesanos Melsa.

En la categoría de 'Mejor Tapa' en la que el restaurante “Las Torres” ha sido el primer clasificado, dos tapas dulces se alzan como segunda y tercera clasificadas: el 'Helado Biarritz' de la pastelería Biarritz Albás, de Barbastro, es la segunda y la 'Crema de vainilla y leche de oveja de Fonz', del restaurante L’Usuella, de Barbastro, la tercera.

La mención especial “Aragón Sabor de Verdad” al “Tortelato blanco de Casa Melsa y Gelats Sarrate” de La Lonja del Vino con Embutidos Artesanos Melsa. DO Somontano

Los cuatro ganadores son veteranos entre los restaurantes y establecimientos que, en diferentes ediciones, han recibido este reconocimiento que pone en valor la excelencia y buen hacer de los restaurantes y establecimientos participantes en la Muestra Gastronómica del Festival Vino Somontano.

Durante este sábado por la noche y la de mañana, domingo, último día del festival, podrán degustarse las tapas ganadoras y todas las demás que conforman uno de los mejores escaparates gastronómicos de la provincia de Huesca: el Festival Vino Somontano.

Dos días más para disfrutar

Dos días quedan para disfrutar de esta nueva edición del Festival Vino Somontano.

Este sábado por la tarde, la cata “Las cenas inolvidables” del ciclo “Sumérgete en la gran fiesta del vino Somontano” con la sumiller Raquel Latre, abrirá la tercera jornada del festival. El espectáculo “Cleptómago” del mago Shado ofrecerá dos funciones tras agotarse las entradas de la primera sesión.

A partir de las nueve de la noche, brillará, de nuevo, la estrella del Festival: la Muestra del Vino Somontano y la “Experiencia Gastronómica” con el chef Estrella Michelín, Eduardo Salanova, del restaurante Canfranc Express.

Después, como espectacular cierre de las novedosas y exitosas sesiones de DJs de este año, “pincharán”, de una a seis de la madrugada, Alex Pardos, Carlos Jean y Alex Curreya.

Este domingo, último día del Festival, a las seis de la tarde, se despedirá esta edición tan especial del certamen con la cata temática “El brindis final” impartida por la sumiller Raquel Latre y, a partir de las nueve, la Muestra Gastronómica, eje y estrella del certamen, volverá a brillar y en ella, la “Experiencia Gastronómica” con Carmelo Bosque del restaurante Lillas Pastia.