El Acuario de Zaragoza inaugura una nueva instalación con los ajolotes como grandes protagonistas

El Acuario de Zaragoza ha inaugurado una nueva instalación dedicada a la divulgación y conservación de los anfibios, uno de los grupos de vertebrados más amenazados del planeta.

Esta nueva exposición supone la primera actuación impulsada por el nuevo operador del centro y utiliza al ajolote como embajador para acercar al público el trabajo de conservación que desarrolla el centro con especies tan emblemáticas como la rana pirenaica.

El recorrido permite conocer de cerca al ajolote (Ambystoma andersoni), un anfibio originario de México conocido por su extraordinaria capacidad para regenerar extremidades, órganos e incluso partes del sistema nervioso.

Esta singular característica ha convertido al ajolote en una de las especies más estudiadas por la comunidad científica. Al mismo tiempo, su delicada situación en la naturaleza hace que se encuentre entre los anfibios más amenazados del mundo.

La instalación también alberga al gallipato (Pleurodeles waltl), el anfibio con cola de mayor tamaño de la península ibérica.

Además, pone en valor dos de los principales proyectos de conservación en los que participa el Acuario de Zaragoza. Hablamos de la rana pirenaica y el tritón pirenaico, dos especies emblemáticas del Pirineo aragonés cuya supervivencia depende, en gran medida, de la protección y recuperación de sus hábitats naturales.

De este modo, el ajolote sirve como puerta de entrada para que los visitantes descubran la riqueza de la fauna autóctona y el trabajo de conservación que desarrolla el centro.

Presentación. Acuario de Zaragoza.

Concebida como un espacio de divulgación, la nueva instalación combina creatividad, emoción y conocimiento para acercar al visitante a uno de los grupos de vertebrados más antiguos, fascinantes y amenazados del planeta.

A través de un recorrido temático, el público puede conocer la importancia ecológica de los anfibios, las amenazas que ponen en riesgo su supervivencia y el papel de los programas de conservación para garantizar su futuro.

"El ajolote es el gran embajador de esta nueva instalación, pero nuestro objetivo va mucho más allá. Queremos aprovechar el interés que despierta esta especie para acercar al público al extraordinario mundo de los anfibios. Y, además, mostrar el importante trabajo de conservación que se desarrolla en centros como el nuestro con especies tan emblemáticas como la rana pirenaica. Esta exposición refleja la filosofía con la que afrontamos esta nueva etapa del Acuario: divulgar para conservar y poner en valor nuestro patrimonio natural", explica Javier González, director técnico del acuario.

La presentación de la nueva instalación ha contado con la participación de representantes del grupo gestor del Acuario de Zaragoza, que han dado a conocer las líneas estratégicas que marcarán esta nueva etapa del centro.

En el acto también ha participado el equipo técnico y educativo del acuario, encargado de presentar la nueva exposición, la campaña de comunicación y la renovada propuesta educativa.

La inauguración de este espacio supone el inicio de un proceso de renovación de contenidos con el que el Acuario de Zaragoza pretende reforzar su papel como referente en divulgación científica, educación ambiental y conservación de la biodiversidad.

El objetivo es seguir ofreciendo nuevas experiencias que acerquen al público el conocimiento y la protección de los ecosistemas fluviales.