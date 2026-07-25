El refugio de Carlos Latre: el municipio costero de 31.490 habitantes con 7,9 kilómetros de playas cristalinas

Carlos Latre y la playa E.E / Turismo de la Costa Dorada

No queda tinta de todo lo que se ha hablado de la Costa Dorada y de sus encantos. Y, en especial, de Salou como principal representante.

Un municipio encantador con 31.490 habitantes que, sin necesidad de promoción, atrae a miles de aragoneses año tras año.

Tanto es así que, según los datos del Ayuntamiento, hasta 3.000 aragoneses cuentan con una segunda residencia en la localidad.

No obstante, no es únicamente el destino preferido de los maños. Hay famosos que también han puesto Salou como destino recurrente en sus vacaciones, destacando sobre todo al humorista Carlos Latre.

El vínculo de Carlos Latre con Salou

Su relación con Salou no se explica únicamente por una escapada exprés o por un acto institucional.

Carlos Latre pregoner de la Festa Major de Salou 2025 Salou.com

Este municipio costero ocupa un lugar especial en su historia, ya que fue allí donde comenzó a dar sus primeros pasos en los medios de comunicación.

El humorista trabajó en la Cadena SER – Radio Salou, una etapa clave en el arranque de su trayectoria profesional.

Años después, ese vínculo volvió a quedar patente al convertirse en el pregonero de la Festa Major d’Hivern de Salou en 2025.

El propio Ayuntamiento de Salou recuerda esos inicios profesionales y destaca que Latre sigue conservando un estrecho vínculo emocional con la ciudad.

"Salou es felicidad en estado puro. Es un lugar mágico, lleno de alegría, tradición y hermandad. Gracias por hacerme sentir como en casa en esta fiesta tan especial", afirmaba Latre en el acto.

Cómo son las playas de Salou

Aunque muchos asocian Salou únicamente con la fiesta, los viajes de fin de curso tras la PAU o el turismo británico y francés, lo cierto es que este destino ofrece mucho más que ese estereotipo.

Su litoral presume de una amplia variedad de playas de arena fina y dorada, aguas cristalinas y de poca profundidad, ideales para disfrutar en familia o relajarse junto al mar.

En total, Salou cuenta con 7,9 kilómetros de costa, de los que 7,03 kilómetros corresponden a playas y calas.

La mayoría son fácilmente accesibles y están equipadas con todos los servicios necesarios.

Entre las más populares se encuentra la playa de Poniente, situada en dirección a Cambrils y considerada una de las más tranquilas de Salou.

También destaca la playa de Levante, la principal del municipio, con 1.200 metros de longitud y una amplia oferta de chiringuitos, restaurantes y alquiler de actividades acuáticas.

Playa de Levante Turismo de la Costa Dorada

En el extremo izquierdo de esta playa, tras la zona de acantilados, se encuentra la playa de Capellans. Se trata de una acogedora playa urbana de unos 200 metros de longitud, rodeada de acantilados y acompañada por un agradable paseo marítimo.

Para quienes prefieren rincones más tranquilos, Salou también esconde pequeñas calas vírgenes, ideales para disfrutar de un baño relajado o practicar snorkel en aguas cristalinas.

Un buen ejemplo es Cala Crancs, situada a unos 10 minutos en coche en dirección a La Pineda. Esta cala, de 90 metros de longitud y 25 metros de anchura, cuenta con chiringuito y destaca por su arena fina y dorada, sus aguas transparentes y un entorno privilegiado entre dos acantilados que regala una panorámica espectacular.

Dónde comer

Después de una mañana de playa, toca reponer fuerzas. Y en Salou, sentarse a la mesa es casi tan imprescindible como darse un baño.

La oferta gastronómica es muy amplia, con restaurantes para todos los gustos y bolsillos.

Uno de los más recomendables es el restaurante Terramar, situado junto al puerto que separa las playas de Levante y Poniente.

Su amplia terraza y su privilegiada ubicación lo convierten en un lugar perfecto para disfrutar de un aperitivo frente al mar, con especialidades como las chirlas, las gambas al ajillo o los calamares a la romana. Si prefieres un plato más contundente, sus paellas son otro de sus grandes reclamos.

Otra opción muy popular es Goretti, una pizzería ubicada en el paseo marítimo de la playa de Levante. Con un precio medio de unos 20 euros por persona, destaca por su agradable terraza abierta al paseo, ideal para comer o cenar relajado antes de acudir a la zona de fiesta del municipio.

Si tu plan es pasar el día en la playa de Poniente, merece la pena hacer una parada en el restaurante México. Su buena cocina y el trato cercano de su personal lo han convertido en uno de los establecimientos mejor valorados de la zona.

En definitiva, con kilómetros de playas, calas de aguas cristalinas, una excelente oferta gastronómica y planes para todos los gustos, no es de extrañar que Salou sea uno de los destinos que más cariño guarda Carlos Latre.