Ya entró en vigor: "Hay que identificar con microchip y esterilizar a los gatos antes de los 6 meses de edad"

La entrada en vigor de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal no pasó precisamente desapercibida.

Su llegada supuso un importante cambio para quienes conviven con una mascota, introduciendo nuevas obligaciones y modificando aspectos que hasta entonces no estaban regulados.

Entre las medidas más conocidas destacan la prohibición de vender animales en tiendas, la obligación de realizar un curso para quienes quieran tener un perro o el límite de tiempo que los animales de compañía pueden estar solos en casa.

Sin embargo, existe otra obligación que muchos propietarios de gatos desconocen o pasan por alto. Y no cumplirla puede costar varios miles de euros.

La clave está en el artículo 26, el cual obliga a todos los propietarios de estos felinos a "identificar mediante microchip y proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad".

Esta obligación afecta a todos los gatos domésticos, con la única excepción de aquellos inscritos como reproductores cuyos titulares sean criadores registrados en el Registro de Criadores de Animales de Compañía.

Eso sí, conviene diferenciar que son dos obligaciones distintas. Por un lado, la identificación mediante microchip y, por otro, la esterilización del animal.

Obligación de poner microchip

Pensar que un gato no necesita microchip porque nunca sale de casa es el equivalente a intentar tapar el sol con un dedo. Siempre sale mal.

Precisamente los gatos domésticos son los que pueden encontrarse en una situación más vulnerable si un día se escapan.

Al no estar acostumbrados a la vida en la calle, tienen más dificultades para sobrevivir o encontrar el camino de vuelta. En esos casos, el microchip es clave.

La normativa establece que todos los gatos deben estar identificados mediante microchip. Además, normalmente es el veterinario quien se encarga de implantarlo y registrar al animal en el censo correspondiente, por un precio que ronda los 50 euros.

¿Por qué es obligatoria la esterilización?

La ley también establece que los gatos de compañía deben ser esterilizados antes de cumplir los 6 meses de edad, salvo en el caso de los ejemplares destinados legalmente a la reproducción.

Según explican los expertos, los gatos alcanzan la madurez sexual entre los cuatro y los seis meses.

Esto significa que pueden empezar a reproducirse cuando todavía son muy jóvenes.

Si se tiene en cuenta que la gestación de una gata dura alrededor de 60 días y que una sola hembra puede tener entre dos y tres camadas al año, el objetivo de esta medida es controlar la reproducción y evitar camadas no deseadas.

Multas por incumplir la ley

En cuanto a las sanciones, "no cumplir las obligaciones de identificación del animal" se considera una infracción grave de la Ley de Bienestar Animal, según recoge el artículo 74.

Las multas previstas para este tipo de infracciones van desde los 10.001 hasta los 50.000 euros.

No obstante, pueden alcanzar los 200.000 euros cuando la conducta provoca la muerte del animal o cuando se comete más de una infracción grave en un plazo de tres años.

Por eso, si tienes gatos en casa y todavía no los has identificado o esterilizado conforme a la normativa, lo mejor es no dejarlo pasar. Como advierte el refranero popular, "más vale tarde que nunca".