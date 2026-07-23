Carlos, veterinario: "Los gatos de color negro son muy buenos y cariñosos, aunque a veces un poco tímidos"

"No podemos ir por ahí juzgando ni a las personas ni a nuestros gatos por lo que aparentan desde fuera", afirma Carlos Gutiérrez, veterinario y creador de contenido con su canal de YouTube @MascotasyFamiliasFelices.

Como bien advierte el refrán, 'las apariencias engañan'. Aunque, en el caso de nuestros compañeros felinos podemos vaticinar ciertos rasgos de su comportamiento teniendo en cuenta este tipo de atributos físicos en su pelaje.

Al menos así lo entiende el profesional. "El color de su pelo nos indica muchísimos rasgos de personalidad y algunas curiosidades", señala, basándose en su experiencia profesional y en ciertos datos científicos.

Uno de los gatos con peor fama en la sociedad son los de color negro, debido en gran parte a supersticiones heredadas de la Edad Media y a la creencia popular de que cruzarse a un gato negro da mala suerte.

Sin embargo, a pesar de esta mala prensa, el especialista afirma que son su debilidad.

"Son gatos muy buenos, se acercan mucho y buscan bastante cariño. Tienen una cara muy expresiva, aunque es cierto que algunas veces pueden ser un poquito tímidos", afirma el veterinario en uno de sus vídeos de YouTube.

Además, como mencionábamos anteriormente, su mala fama puede jugarles malas pasadas.

Por ello, Carlos lamenta profundamente la "leyenda negra" que los persigue exclusivamente por el color de su pelaje.

Además, hace un llamado muy importante a la adopción responsable de estos felinos, advirtiendo que, precisamente por culpa de todos estos mitos y estigmas, son gatos que "muchas veces lo tienen complicado para salir de los refugios".

Un gato negro en un sofá. Istock

Tipos de pelaje y comportamiento asociado

Más allá de los gatos negros, Gutiérrez explica el comportamiento asociado a distintos pelajes felinos.

Gatos blancos : Suelen tener un carácter muy afable y familiar, lo que hace que se integren con facilidad en el hogar. Además, por lo general, son menos tímidos que los gatos negros.

: Suelen tener un carácter muy afable y familiar, lo que hace que se integren con facilidad en el hogar. Además, por lo general, son menos tímidos que los gatos negros. Gatos calicó, carey o tricolor : Acostumbran a ser algo más independientes y ariscos dentro de casa. Como no suelen dejarse manipular con tanta facilidad, los veterinarios suelen estar un poco más en guardia durante las consultas.

: Acostumbran a ser algo más independientes y ariscos dentro de casa. Como no suelen dejarse manipular con tanta facilidad, los veterinarios suelen estar un poco más en guardia durante las consultas. Gatos vaca (blanco y negro) : Pueden tener un carácter un poco más complicado o esquivo. También tienden a agobiarse con cierta facilidad, por lo que agradecen disponer de su propio espacio y de momentos de tranquilidad sin personas.

: Pueden tener un carácter un poco más complicado o esquivo. También tienden a agobiarse con cierta facilidad, por lo que agradecen disponer de su propio espacio y de momentos de tranquilidad sin personas. Gatos atigrados : Son animales muy afables, familiares y agradecidos, que suelen crear un fuerte vínculo con las personas. En muchos casos llegan a ser tan cariñosos que pueden resultar un poco "pesados".

: Son animales muy afables, familiares y agradecidos, que suelen crear un fuerte vínculo con las personas. En muchos casos llegan a ser tan cariñosos que pueden resultar un poco "pesados". Gatos azules (grises) : Se adaptan muy bien a la vida en familia, aunque suelen mostrarse tímidos ante las visitas o las personas que no conocen.

: Se adaptan muy bien a la vida en familia, aunque suelen mostrarse tímidos ante las visitas o las personas que no conocen. Gatos point (coloración tipo siamés): Suelen ser más independientes y disfrutan de tener libertad para hacer su vida sin demasiada interacción humana. Aunque de vez en cuando buscan caricias o se tumban sobre sus dueños, por lo general prefieren que los dejen tranquilos cuando están a sus cosas.