Pablo, meteorólogo: "Está siendo un verano con un calor de récord, pero no llegaremos a 50 grados"

Zaragoza sufre la tercera ola de calor.

Es la tercera del verano y dejará temperaturas por encima de los 40 grados en buena parte del valle del Ebro.

Sin embargo, el calor no será el único problema. Las noches seguirán siendo muy cálidas y dificultarán el descanso.

El meteorólogo de la Aemet, Pablo Sola, explica que este verano ya está siendo excepcional. "Si analizamos el periodo desde el inicio del verano meteorológico, el 1 de junio, hasta hoy, estamos ante el periodo más cálido de la serie histórica en Aragón", señala.

Sola subraya que el carácter extraordinario de este año no se debe tanto a un único día de calor extremo, como a la continuidad de las altas temperaturas.

Desde principios de junio se han sucedido varios episodios muy cálidos y, entre ellos, el termómetro apenas ha dado tregua.

La nueva ola de calor se prolongará durante los próximos días. Según el meteorólogo, las temperaturas superarán los 40 grados de forma generalizada en las zonas bajas, especialmente en el valle del Ebro. En algunos puntos podrían alcanzarse los 42 grados.

Eso sí, descarta que se llegue a los 50 grados: "Está siendo un verano con un calor de récord, pero no llegaremos a 50 grados", afirma.

Añade que, aunque los 42 grados ya son muy altos para Aragón, hablar de 50 grados "es una exageración" y no puede asegurarse que vaya a ocurrir ahora ni dentro de diez años.

Sola recuerda además que el récord nacional está en unos 48 grados. Concretamente en 47,6 fue la cifra que se registró en La Rambla (Córdoba) el 14 de agosto de 2021.

Avisos por temperaturas máximas para el lunes día 20 de julio en Aragón. AEMET

El experto insiste en que el principal riesgo no está solo en las máximas diurnas, también preocupan las temperaturas nocturnas.

Durante este verano se están repitiendo las noches tropicales, con mínimas superiores a 20 grados. En algunos momentos incluso se han rozado o superado los 25 grados, el umbral de las llamadas noches ecuatoriales o tórridas.

"Esto produce un estrés térmico durante todo el día y termina afectando a la salud por la continuidad del episodio", advierte Sola. La falta de descanso agrava los efectos del calor, especialmente entre las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades.

Muchas personas tienen la sensación de que el calor ya no es como antes. Para el meteorólogo, los datos confirman esa percepción.

Sola insiste en que el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 21 de julio es, de momento, el más cálido desde que existen registros en Aragón. "No es solo por un día concreto en el que se haya batido un récord de temperatura, sino por la sucesión de muchos días con valores muy elevados", explica.

Avisos amarillos y naranjas en Aragón

La AEMET mantiene avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas en diferentes zonas de Aragón durante los próximos días.

Ante esta situación, Sola recomienda evitar la actividad física y los trabajos al aire libre en las horas centrales del día.

21/07 11:42 AVISOS PASADO MAÑANA | Aragón: temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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También aconseja permanecer en lugares frescos, beber agua con frecuencia y extremar las precauciones con las personas más vulnerables.

El meteorólogo también apunta a una tendencia que se repite en los últimos años y es que el verano se está alargando.

Antes, las temperaturas propias del verano se concentraban en julio y agosto. Ahora, el calor intenso comienza ya a finales de mayo o principios de junio y, en muchas ocasiones, se prolonga hasta la primera quincena de septiembre.

"No estamos viendo que el verano se adelante y termine antes sino que se está extendiendo", resume Sola.

De cara al futuro, el experto señala que la temperatura media sigue aumentando década tras década. Ese incremento favorece más olas de calor, más noches tropicales y más días por encima de los 40 grados.

"Nos estamos adaptando a una nueva normalidad que no era la que conocíamos en Aragón hace años", concluye.