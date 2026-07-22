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Fachada Lidl

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Llega a Lidl la cómoda más elegante y versátil: disponible por 59.99 euros y tiene 3 amplios cajones

Cuenta con una superficie de almacenamiento capaz de soportar aproximadamente 14 kilos de carga.

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Zaragoza
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Cuando llega el momento de renovar el hogar, es habitual centrarse en grandes reformas y dejar en un segundo plano muebles como las cómodas o las mesitas de noche.

Sin embargo, son piezas que, en la mayoría de las casas, llevan décadas cumpliendo su función de forma silenciosa y eficaz.

Lo cierto es que elegir una cómoda adecuada puede transformar por completo el dormitorio, aportando un aire más moderno, elegante y funcional sin necesidad de hacer un gran desembolso de dinero.

Un buen ejemplo es la nueva cómoda Livarno de Lidl, que combina diseño y practicidad a un precio difícil de igualar, estando disponible por 59,99 euros.

Cómoda de tres cajones Livarno.

Cómoda de tres cajones Livarno. Lidl.

Características

El mueble destaca por su diseño elegante, perfecto para adaptarse a prácticamente cualquier estancia de la casa.

El acabado en blanco mate junto a la imitación de roble en la superficie y en la base de la cómoda le aporta un aire cálido y moderno, fácil de combinar tanto en dormitorios como en salones, recibidores o pasillos. Sobre todo en aquellas casas con estética moderna y luminosas.

No obstante, su principal característica reside en los tres amplios cajones que posee, ya que ofrecen espacio de sobra para mantener el orden.

Además, cuentan con guías metálicas que facilitan una apertura y un cierre suaves, mientras que los tiradores de aluminio ponen el broche a un conjunto de líneas limpias y actuales.

A todo esto se suma un revestimiento de resina de melamina que protege la superficie frente a los arañazos y facilita la limpieza.

En cuanto a sus dimensiones, la cómoda mide 75,3 centímetros de alto, 80 de ancho y 33 de fondo.

Además, resiste hasta 14 kilos de peso, por lo que resulta perfecta tanto para colocar objetos decorativos en su superficie como para organizar ropa, sábanas, mantas u otros enseres de mayor peso en su interior.

Así es la cómoda Livarno de 3 cajones.

Así es la cómoda Livarno de 3 cajones. Lidl

Opiniones

Más allá del diseño o las prestaciones, hoy en día las opiniones de otros compradores se han convertido en uno de los factores más decisivos a la hora de elegir un producto. De poco sirve una buena propuesta si las opiniones no la respaldan.

En el caso de esta cómoda de Lidl, las reseñas juegan a su favor. Más del 80 % de los clientes que ya la han comprado la recomienda y acumula una valoración media de 4,3 sobre 5, basada en cerca de 40 opiniones. La mayoría de ellas sobre su buena relación calidad-precio y la capacidad de almacenaje que ofrece.

"Excelente relación calidad-precio. Muy bonita y práctica", señala uno de los compradores. En la misma tónica, otro comprador afirma que la cómoda "ofrece una buena relación calidad-precio y un amplio espacio de almacenamiento".