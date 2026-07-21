El pueblo medieval donde comer hasta reventar: famoso por su longaniza y perfecto para una escapada

Con las vacaciones de verano ya terminadas para muchos y el calor todavía instalado en las ciudades, las escapadas de fin de semana se convierten en uno de los planes más apetecibles.

En Aragón, pocos destinos reúnen tanto patrimonio, gastronomía y tradición como Graus.

La localidad ribagorzana celebra este sábado, 25 de julio, la XXXV Fiesta de la Longaniza, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón y una de las citas gastronómicas más populares del verano.

La fiesta de la longaniza

La Longaniza de Graus es uno de los productos más representativos de la gastronomía aragonesa.

Su elaboración responde a una tradición charcutera centenaria que ha pasado de generación en generación.

Fiesta de la longaniza de Graus, 2024. Turismo de Aragón

Destaca por su característico color rosado, conseguido sin utilizar pimentón, y por un sabor que la ha convertido en el embutido más emblemático de la Ribagorza.

En la actualidad la elaboran tres productores artesanos de la localidad: Embutidos Aventín, Embutidos Artesanos Melsa y Casa Maella, que mantienen las recetas tradicionales y su característica forma de herradura.

La Fiesta de la Longaniza se celebra desde 1991 el último sábado de julio. Su acto más esperado es la parrillada de longaniza más grande del mundo, todo un espectáculo que congrega cada año a miles de personas.

Graus logró en 1996 un Récord Guinness tras elaborar una longaniza de 505,47 metros y 339 kilos. Un año después volvió a entrar en el libro de los récords gracias a la parrilla más grande del mundo.

Parrilla gigante en Graus. Longaniza de Graus

Hoy se asan más de 1.100 kilos de longaniza sobre una parrilla de 25 metros cuadrados que se gira con la ayuda de una grúa.

La edición del pasado año reunió a más de 10.000 visitantes y tuvo como Tastadora de Honor a la periodista Pepa Fernández, doble premio Ondas. Este sábado, la localidad volverá a convertirse en el epicentro gastronómico de Aragón.

En esta edición el equipo de "El Campo es Nuestro" será Tastador de Honor. Y además, este año se presenta la candidatura a Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Programa

Viernes 24 de julio

Plaza Mayor 19 horas. Apertura del Longaniza Fest . Muestra gastronómica de tapas elaboradas con Longaniza de Graus y productos de Aragón Alimentos.

. Muestra gastronómica de tapas elaboradas con Longaniza de Graus y productos de Aragón Alimentos. A partir de las 19:30 horas, música a cargo de Dj Chordy.

De 20 a 23 horas, en la calle Gaiteros de Caserras, cerdo mecánico e hinchables.

Sábado 25 de julio

De 11 a 22 horas. Conjunto histórico artístico de Graus. XXIV Mercado del Artesano y Nuevos Creadores ARTEYCREA.

17.00 horas. Comienzo del embutido de la longaniza.

De 18 a 19:30 horas. Taller infantil de longaniza.

18:30 horas. Recepción oficial de los Tastadores y de las autoridades en el Ayuntamiento.

19:30 horas. Nombramiento del Tastador y entrega de la Parrilla de Bronce.

20.00 horas. Cocción de la longaniza.

A partir de las 20 horas. Centro Recreativo Gradense. Longaniza Fest. Muestra gastronómica de tapas elaboradas con Longaniza de Graus y productos de Aragón Alimentos. Castillo hinchable para divertir a los pequeños.

20:30 horas. Colocación del delantal oficial a los tastadores y tasteo de la longaniza.

20:45 horas. Degustación gratuita de longaniza.

22:30 horas. Centro Recreativo Gradense. Actuación musical a cargo de «Julia Maro».

Qué ver en Graus

Más allá de la fiesta, Graus merece una visita pausada. Su casco histórico conserva algunos de los rincones más singulares del Alto Aragón.

La Plaza Mayor es el corazón del municipio. Rodeada de soportales, alberga la Casa Consistorial, un edificio renacentista del siglo XVI considerado uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil aragonesa.

Plaza Mayor de Graus. Comarca de Ribagorza.

El paseo continúa entre casas señoriales como Casa Bardaxí o las Casas Barón y Heredia, conocidas por las pinturas alegóricas que decoran sus fachadas.

Graus también está ligado a la figura de Joaquín Costa, que pasó aquí buena parte de su vida.

Su vivienda se conserva y, en la calle Barranco, una de las más populares de la localidad, puede verse el monumento dedicado al pensador altoaragonés.

Otro de los lugares imprescindibles es la basílica de la Virgen de la Peña. Además de ofrecer una de las mejores vistas sobre Graus y el valle, alberga el Museo de los Iconos, una colección poco habitual en Aragón con reproducciones de imágenes religiosas procedentes de países como Rusia, Grecia, Chipre, Polonia o Ucrania.

Basílica de la Virgen de la Peña, Graus. DescubreHuesca.com

Las fiestas del Santo Cristo y San Vicente Ferrer, que se celebran en septiembre, son otro de los grandes atractivos del municipio.

Entre sus actos destaca la Mojiganga, una representación satírica de la vida cotidiana de Graus declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Fiestas de Graus Turismo de Aragón

A solo diez kilómetros del casco urbano se encuentra además el templo budista Dag Shang Kagyu, en Panillo. Es uno de los centros budistas más importantes de España y una visita diferente para quienes buscan tranquilidad en plena Ribagorza.

La Fiesta de la Longaniza es la mejor excusa para acercarse este fin de semana a Graus, pero no la única.

Su conjunto histórico, su entorno natural y una gastronomía estrechamente ligada a la tradición convierten a este municipio oscense en uno de los destinos más atractivos para una escapada de verano en Aragón.