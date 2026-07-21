La piscina natural gratuita y cristalina ideal para refrescarse este verano: "Un pequeño paraíso en Teruel"

Con la llegada del verano, ciudades como Zaragoza empiezan a vaciarse.

Cada año, los maños buscan escapar de unas temperaturas cada vez más altas poniendo rumbo al Pirineo o a la costa, especialmente a destinos cercanos como la Costa Dorada o el País Vasco.

Pero no todo el mundo elige la montaña o la playa. En los últimos años, las piscinas naturales se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan una escapada exprés sin renunciar a un buen chapuzón.

En esta ocasión, ponemos el foco en un rincón que bien podría protagonizar un documental sobre los paisajes más espectaculares de España.

Hablamos de las pozas de Aguaviva, situadas en la comarca del Bajo Aragón, en la provincia de Teruel.

Este conjunto de piscinas naturales, formadas por el paso del río Bergantes, está considerado uno de los mejores lugares de baño al aire libre de Aragón gracias a la calidad de sus aguas y al privilegiado entorno paisajístico que las rodea.

De hecho, su excelente estado de conservación y la limpieza de sus aguas les han valido el reconocimiento como zona de baño por parte del Ministerio de Sanidad.

Como avisa el refranero español, "una imagen vale más que mil palabras".

Pisicinas naturales de Aguaviva. @turismoaragon

Por qué son tan especiales

Las pozas de Aguaviva son el resultado de siglos de erosión del agua sobre la roca, dando forma a un paisaje en el que conviven marmitas, pequeñas cuevas y piscinas naturales.

La transparencia de sus aguas está estrechamente ligada al excelente estado de conservación del río Bergantes, considerado uno de los mejor preservados de España.

Durante el verano, sus aguas limpias y templadas hacen que el baño resulte especialmente agradable.

Su popularidad no ha dejado de crecer en los últimos años. Tanto es así que numerosos medios las describen como "una de las mejores piscinas naturales de la provincia", describe National Geographic.

Río Bergantes, a su paso por Aguaviva (Teruel). Aguaviva.es

Junto a las pozas se encuentra el Puente de Cananillas, uno de los elementos más emblemáticos de la zona.

Su origen se remonta a un antiguo puente medieval, sobre el que en 1622 se levantó una nueva construcción de estilo renacentista que formó parte del histórico Camino Real de Aragón, uniendo Castilla con Valencia.

Aun así, el puente que puede verse ahora no es el original. Tuvo que ser reconstruido en 2009 debido a una riada.

Definitivamente es el punto más popular en el que darse un chapuzón en las piscinas naturales de Aguaviva, dejando una imagen digna de una postal.

Cómo llegar

Llegar hasta las pozas de Aguaviva es sencillo. Se encuentran a unos cuatro kilómetros del casco urbano de la localidad.

Una vez en el municipio, basta con tomar la carretera A-225 en dirección a Castellón y seguir el desvío señalizado hacia el puente de Cananillas.

Muy cerca del acceso hay una explanada habilitada donde es posible dejar el vehículo y continuar el recorrido a pie hasta las piscinas naturales.

Las zonas de baño irán apareciendo a medida que se recorre el río, independientemente de la dirección en la que se avance. Aunque la opción más popular es darse el baño justo debajo del puente.