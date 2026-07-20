El restaurante de Zaragoza en el que comió Luis de la Fuente: "Hay días especiales, y luego está este día"

¡Somos campeones del mundo!

Aún nos cuesta creerlo; y esta tarde, toda España estará pendiente de Madrid, de Cibeles, de la selección.

Los de Luis de la Fuente ya están en el país con visitas institucionales y demás, y esta noche se reunirán con la afición para celebrar esa nueva estrella.

Una estrella brillante que nada tiene de fugaz. Se ha conseguido con sudor y lágrimas, y ahora ya nadie podrá quitarla del pecho de los españoles.

El entrenador apostó fuerte por su idea, por un equipo que sin grandes nombres brillara al estar unido. "Juntos somos más fuertes", comentó el míster tras el 1-0 frente Argentina.

El hombre del momento estuvo hace unos meses en Zaragoza.

Luis de la Fuente visitó la capital aragonesa el pasado mes de mayo, y disfrutó de la gastronomía de Rústicco.

El restaurante compartió la visita del entrenador en sus redes sociales.

"Hay días especiales, y luego está el día en que nuestro seleccionador, Luis de la Fuente, elige disfrutar de la cocina de Rústicco en su visita a Zaragoza. Nos gusta pensar que, entre plato y plato, le hemos ayudado con la convocatoria del próximo Mundial. ¡Gracias, Luis, por tu cercanía y el buen rato compartido con todo el equipo! Te esperamos de vuelta con la Copa del Mundo ¡y la mesa puesta para celebrarlo juntos!", comentaron en su publicación.

Rústicco

RÚSTICCO se ha consolidado en muy poco tiempo como uno de los restaurantes de referencia de Zaragoza para quienes buscan una cocina de producto con la brasa como gran protagonista.

Situado en pleno Casco Histórico, el establecimiento, perteneciente al Grupo Vaquer, apuesta por una propuesta gastronómica donde la calidad de la materia prima y el respeto por el sabor marcan cada plato.

Bajo la dirección del chef Rubén Martín, el fuego se convierte en el hilo conductor de una carta que combina tradición e innovación.

La experiencia en RÚSTICCO destaca tanto por la cocina como por el entorno.

Su decoración elegante y acogedora crea un ambiente perfecto para una comida de negocios, una celebración especial o una cena tranquila en pareja.

Aunque su ticket medio se sitúa por encima del de otros restaurantes de la ciudad, la percepción general entre los comensales es que merece la pena.

Otro de los aspectos que ha contribuido a su creciente popularidad es que se ha convertido en un lugar habitual para personalidades del deporte, la cultura y el espectáculo que visitan Zaragoza.