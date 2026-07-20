Llega a Leroy Merlin la cómoda con 7 cajones más barata y versátil del mercado: cuesta 54,99€ y está rebajada en un 8%

Como se suele decir popularmente, el espacio en los hogares 'brilla por su ausencia'.

Con el paso del tiempo, es fácil acabar acumulando cajones sin una función definida o descubrir prendas de ropa que ni siquiera recordábamos que seguían en el armario. Al fin y al cabo, es una situación mucho más común de lo que parece.

Pensando en quienes buscan poner orden sin renunciar al espacio, Leroy Merlin ha incorporado una nueva cómoda a sus pasillos. En esta ocasión, destaca por ofrecer una gran capacidad de almacenaje gracias a sus siete cajones de diferentes tamaños y por su precio ajustado.

Actualmente, esta cómoda está disponible por 54,99 euros, después de aplicar una rebaja del 8%.

Cómoda de 7 cajones en color blanco. Ficha de producto. Leroy Merlin.

Características

Como mencionaba, la cómoda de siete cajones destaca por su diseño versátil, capaz de integrarse con naturalidad tanto en dormitorios y vestidores como en salones, pasillos e incluso despachos.

En este sentido, gran parte de la culpa la tiene su estética moderna gracias a los acabados en color blanco.

Su distribución combina cuatro cajones de gran capacidad en la parte inferior y tres de menor tamaño en la superior. Esta configuración facilita mantener la ropa, los accesorios o los objetos cotidianos perfectamente organizados.

Todo ello sin contar con la superficie superior de la cómoda, la cual puede usarse perfectamente como base para apoyar elementos decorativos o lámparas, por ejemplo.

Imagen de la cómoda en una habitación. Leroy Merlin.

En lo que a materiales se refiere, Leroy Merlin apuesta por una estructura de acero, tablero de aglomerado y cajones de tela no tejida reforzados con MDF, una combinación que garantiza estabilidad y durabilidad.

La encimera soporta hasta 40 kg, mientras que los cajones admiten entre 5 y 10 kg según su tamaño.

Pensada para el uso diario, incorpora patas regulables para compensar pequeñas irregularidades del suelo y un sistema antivuelco que refuerza la seguridad, sobre todo cuando hay niños pequeños en casa.

A ello se suma un montaje sencillo con piezas numeradas, folleto de instrucciones detalladas y las herramientas necesarias para montar el mueble.

Otras cómodas disponibles por menos de 100 euros

Asimismo, si este modelo no termina de convencerte o buscabas una opción diferente, ya lo dice el refranero español, "en la variedad está el gusto".

Por debajo de los 100 euros destacan muebles como la Cómoda Space de 5 cajones, también vendida por la cadena francesa. Disponible en 99,99 euros (tras una rebaja del 19%) brilla por su diseño rústico, gracias al acabado en color roble, y por sus 5 cajones dispuestos a lo largo de la pieza.

En definitiva, una compañera de cuarto estupenda si deseas dar una nueva ubicación a sábanas, mantas o a tu ropa.

Cómoda Space de 5 cajones. Leroy Merlin.

Por otro lado, siguiendo la línea de estilo moderno y colores claros, destaca la Cómoda EBRO. Este mueble cuenta con tres cajones alargados y está disponible en color blanco, negro y roble, por lo que es ideal para combinar en prácticamente cualquier decoración de interiores.

En lo que al precio respecta, esta cómoda es uno de esos chollos del verano, estando disponible por 69,99 euros tras una rebaja del 61%.

Cómoda Ebro Leroy Merlin.

Al final, ganar espacio no siempre pasa por tener una casa más grande, sino por aprovechar mejor cada rincón... y saber encontrar los muebles perfectos.