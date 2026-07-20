Confirmado por el Gobierno: estos son los 7 lugares perfectos para disfrutar de eclipse solar del 12 de agosto

Después de todo el año hablando del eclipse solar, por fin parece que la fecha se acerca.

El próximo 12 de agosto Aragón será uno de los territorios privilegiados del mundo para observar el eclipse solar total.

Un fenómeno extraordinario que no se veía desde la Península Ibérica desde hace más de un siglo.

Durante unos instantes, la luna ocultará completamente el sol, provocando un oscurecimiento del cielo en pleno atardecer y permitiendo observar fenómenos únicos como la corona solar.

Ante este evento excepcional, el Gobierno de Aragón trabaja en la planificación y coordinación de medidas para garantizar que la ciudadanía y los visitantes puedan disfrutarlo de forma segura.

Mapa de España con la franja marcando la zona desde la que se verá el eclipse. eclipse-spain.es

Gran parte del territorio aragonés se encuentra dentro de la denominada franja de totalidad, lo que permitirá observar el eclipse en condiciones óptimas desde numerosos puntos de la comunidad.

Ciudades como Zaragoza o Teruel estarán en una posición especialmente favorable, lo que convierte a Aragón en uno de los destinos más destacados para este fenómeno astronómico.

Lugares perfectos

Entre todos los puntos de Aragón en los que disfrutar del eclipse, hay 7 oficiales.

Son puntos de observación que reúnen condiciones adecuadas de acceso, seguridad y capacidad, y que contarán con servicios de apoyo para los asistentes.

Calamocha - Antiguo Aeródromo de Calamocha.

Alcañiz - MotorLand.

Camarena de la Sierra - Estación de esquí Javalambre.

Cariñena - Polígono de Cariñena.

Épila - Polígono de Épila.

Ariza

Monreal del Campo.

Calamocha y Alcañiz está previsto que tengan una capacidad para acoger 15.000 personas.

Monreal del Campo y el Polígono Industrial de Épila con 10.000 personas.

Y los puntos de Ariza, Cariñena y la Estación de esquí de Javalambre con 5.000.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 constituye una oportunidad única para disfrutar de un fenómeno natural excepcional y descubrir el patrimonio natural y cultural de Aragón.

Consejos

La observación del eclipse requiere seguir una serie de medidas básicas de seguridad:

Utilizar siempre gafas homologadas para eclipse (norma ISO 12312-2).

para eclipse (norma ISO 12312-2). No mirar directamente al Sol sin protección en ningún momento, salvo durante la breve fase de totalidad.

No emplear gafas de sol convencionales, radiografías ni otros materiales no certificados.

Supervisar especialmente a menores durante la observación.

Además, se recomienda planificar la jornada con antelación, se espera una alta afluencia de personas por lo que habrá retenciones en las carreteras.

También es importante llevar agua y protegerse del calor, dado que el evento tendrá lugar en pleno mes de agosto.