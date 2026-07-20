Anna, cocinera: "Para hacer un pan con corteza súper crujiente y una miga esponjosa, no se necesita harina de fuerza"

0 votos

Total: 50 min

Comensales: 4

Durante la pandemia muchos nos volvimos cocinillas y preparamos recetas de todo tipo.

Una que todo el mundo intentó hacer es la de pan. La harina de fuerza se agotó en los supermercados.

Aunque ahora no hay escasez de ese tipo, existe una manera de preparar pan con harina normal. Anna, cocinera, lo detalla en su canal de Youtube.

"Si tienes la harina de fuerza o una harina de panadero es recomendable hacerlo con ese tipo de harina pero en su defecto, hazlo con harina común; eso sí, sin leudante", comenta al inicio del video.

Anna abrió un blog con sus recetas en 2014, "Para tenerlas ordenadas y poder compartirlas con los amigos", que a menudo se las pedían.

Un pan Anna recetas fáciles

Del blog pasó de manera natural a las redes sociales donde ahora acumula cientos de seguidores y miles de visualizaciones.

"Me gusta la cocina fácil, con recetas básicas que permitan adaptarse a los ingredientes que se encuentran en casa sin tener que ir a hacer grandes compras", comenta en sus redes.

Esta receta de pan con harina común es fiel a su filosofía.

"Voy a preparar un pan muy fácil y muy rápido, no necesita apenas amasado, no necesita apenas reposo y además, lo voy a preparar con harina común", comienza.

Pan de corteza crujiente y miga esponjosa

El pan sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la mesa en España.

Ya sea para acompañar un guiso, mojar una salsa, preparar un bocadillo o simplemente con un chorro de aceite de oliva, pocos alimentos están tan presentes en el día a día de los hogares.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sigue siendo uno de los productos básicos de la cesta de la compra de los hogares españoles, aunque su consumo ha disminuido en las últimas décadas.

Además de ser un básico de la dieta mediterránea, el pan aporta hidratos de carbono, vitaminas del grupo B y minerales como el hierro o el magnesio.

Los nutricionistas recuerdan que, consumido con moderación y dentro de una alimentación equilibrada, puede formar parte de una dieta saludable, especialmente si se opta por versiones integrales.

Los expertos recomiendan priorizar el pan elaborado con harinas integrales o de grano completo por su mayor contenido en fibra.

De todas formas, recetas como la de Anna, que permiten conseguir una hogaza casera con harina común y en poco tiempo, se han convertido en una opción cada vez más atractiva para quienes quieren disfrutar del pan recién hecho con el orgullo de haberlo preparado con sus propias manos.

Receta paso a paso