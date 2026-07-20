Anna, cocinera: "Para hacer un pan con corteza súper crujiente y una miga esponjosa, no se necesita harina de fuerza"
El pan aporta hidratos de carbono, vitaminas del grupo B y minerales como el hierro o el magnesio.
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Durante la pandemia muchos nos volvimos cocinillas y preparamos recetas de todo tipo.
Una que todo el mundo intentó hacer es la de pan. La harina de fuerza se agotó en los supermercados.
Aunque ahora no hay escasez de ese tipo, existe una manera de preparar pan con harina normal. Anna, cocinera, lo detalla en su canal de Youtube.
"Si tienes la harina de fuerza o una harina de panadero es recomendable hacerlo con ese tipo de harina pero en su defecto, hazlo con harina común; eso sí, sin leudante", comenta al inicio del video.
Anna abrió un blog con sus recetas en 2014, "Para tenerlas ordenadas y poder compartirlas con los amigos", que a menudo se las pedían.
Del blog pasó de manera natural a las redes sociales donde ahora acumula cientos de seguidores y miles de visualizaciones.
"Me gusta la cocina fácil, con recetas básicas que permitan adaptarse a los ingredientes que se encuentran en casa sin tener que ir a hacer grandes compras", comenta en sus redes.
Esta receta de pan con harina común es fiel a su filosofía.
"Voy a preparar un pan muy fácil y muy rápido, no necesita apenas amasado, no necesita apenas reposo y además, lo voy a preparar con harina común", comienza.
Pan de corteza crujiente y miga esponjosa
El pan sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la mesa en España.
Ya sea para acompañar un guiso, mojar una salsa, preparar un bocadillo o simplemente con un chorro de aceite de oliva, pocos alimentos están tan presentes en el día a día de los hogares.
Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sigue siendo uno de los productos básicos de la cesta de la compra de los hogares españoles, aunque su consumo ha disminuido en las últimas décadas.
Además de ser un básico de la dieta mediterránea, el pan aporta hidratos de carbono, vitaminas del grupo B y minerales como el hierro o el magnesio.
Los nutricionistas recuerdan que, consumido con moderación y dentro de una alimentación equilibrada, puede formar parte de una dieta saludable, especialmente si se opta por versiones integrales.
Los expertos recomiendan priorizar el pan elaborado con harinas integrales o de grano completo por su mayor contenido en fibra.
De todas formas, recetas como la de Anna, que permiten conseguir una hogaza casera con harina común y en poco tiempo, se han convertido en una opción cada vez más atractiva para quienes quieren disfrutar del pan recién hecho con el orgullo de haberlo preparado con sus propias manos.
Receta paso a paso
Ingredientes
- 500 g (4 tazas) de harina de trigo de todo uso
- 350 ml de agua templada (1 taza y media)
- 6 g de levadura deshidratada o 15 g de levadura fresca
- 10 g de sal
- 15 g de azúcar
- 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Paso 1
Hidratar la levadura: Pon un poco de agua, vierte la levadura junto con el azúcar y remueve hasta que se disuelva por completo, lo cual tomará un par de minutos.
Paso 2
Mezclar los líquidos: En un bowl, vierte agua templada (asegúrate de que no queme), añade la levadura ya hidratada, el aceite de oliva y unas cinco cucharadas de harina.
Paso 3
Activar la levadura: Mezcla estos ingredientes, tapa el bowl con un paño limpio y deja reposar la mezcla a temperatura ambiente durante unos 20 minutos. Notarás que la masa crece y se llena de burbujas.
Paso 4
Formar la masa: Incorpora el resto de la harina poco a poco mientras vas mezclando, buscando que quede una consistencia muy espesa.
Paso 5
Amasado rápido: Espolvorea un poco de harina sobre el mármol y vuelca la masa, que ya debe estar más compacta. Úntate las manos con un poco de aceite de oliva para que no se te pegue y amasa durante un par de minutos.
Paso 6
Segundo reposo: Pon un poco de harina sobre la masa, vuelve a taparla con el paño y déjala reposar durante media hora.
Paso 7
Preparar la bandeja y el molde: Unta con aceite de oliva una bandeja de horno que tenga papel de horno. Unta también con aceite el molde que usarás para cubrir el pan durante el horneado; esto evitará que la humedad se escape y ayudará a que el pan crezca mucho más.
Paso 8
Quitar el aire y decorar: Pasada la media hora, el pan habrá crecido . Vuelve a untarte un poco de aceite en las manos, quítale el aire a la masa y pásala a la bandeja. Con un cuchillo, hazle un par de cortes para darle un aspecto rústico y espolvorea un poco de harina por encima.
Paso 9
Horneado en frío: Tapa el pan con el molde y colócalo dentro del horno apagado. Enciende el horno con calor arriba y abajo a 200 grados y hornea durante 45 minutos.
Paso 10
Enfriar: Al terminar, retira el molde y coloca el pan sobre una rejilla para que se enfríe antes de cortarlo. ¡Ya está listo para disfrutar!