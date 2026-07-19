Diego Dual (30 años) chef: "La mejor pasta no lleva tomate, se hace con 3 huevos y 50 g de queso parmesano"

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El cocinero zaragozano Diego Doal siempre propone recetas sabrosísimas.

Prepara todo tipo de comida, china, japonesa, tailandesa... muy oriental, pero también le da a cosas más tradicionales como las lentejas con chorizo o las croquetas.

En uno de sus videos explica cómo hacer la mejor pasta. Una de las más emblemáticas de Italia es la carbonara.

Diego se abrocha el delantal y de manera dinámica y sencilla explica cómo hacer una auténtica pasta carbonara.

Además cómo a este chico le va eso de meter las manos en harina, no se conforma con dejar una receta sencilla. Nos propone una receta básica pero también una manera gourmet de hacerla.

Pasta Carbonara con Diego Doal

La carbonara es uno de esos platos que despiertan pasiones, debates y hasta pequeñas guerras gastronómicas. Entre defensores de la receta más ortodoxa y quienes añaden nata sin remordimientos, el cocinero y divulgador gastronómico Diego Domínguez Almudévar, más conocido como Diego Doal, propone una visión sencilla.

Su receta demuestra que una gran carbonara puede construirse a partir de una fórmula muy concreta: tres huevos y 50 gramos de parmesano.

En su blog, el cocinero aragonés recuerda que la auténtica carbonara no lleva nata ni champiñones, aunque reconoce sin complejos que esas versiones también pueden resultar deliciosas. La diferencia, explica, está en el nombre.

Para él, la clave de la receta romana reside en lograr una emulsión perfecta entre el huevo, el queso y el agua de cocción de la pasta, una técnica que aporta esa textura cremosa tan característica sin necesidad de recurrir a ingredientes adicionales.

L versión básica que propone Diego Doal para una ración incluye 150 gramos de espaguetis, una loncha de guanciale, 50 gramos de pecorino romano aunque admite sustituirlo por parmesano, un huevo entero y tres yemas, además de pimienta negra recién molida.

El procedimiento también tiene su importancia. Mientras la pasta cuece en agua abundante, el guanciale se cocina lentamente para extraer toda su grasa. Después, el huevo y el queso se mezclan aparte antes de incorporarse a la pasta fuera del fuego.

Ese momento es decisivo: demasiado calor convierte la salsa en huevos revueltos; demasiado poco, deja una mezcla líquida y poco apetecible. La carbonara perfecta, según Doal, nace precisamente de controlar ese delicado equilibrio.

Además de la receta tradicional, el cocinero comparte una versión más técnica inspirada en el chef romano Luciano Monosilio, donde la salsa se monta al baño maría para conseguir una textura todavía más refinada.

Sin embargo, para quienes buscan una comida rápida y memorable en apenas 15 minutos, la fórmula de los tres huevos y los 50 gramos de queso sigue siendo su apuesta ganadora.

Receta paso a paso

Tanto en su blog como en su canal de Youtube es fácil encontrar la receta, pero si no quieres salir de esta página, aquí te dejamos el paso a paso.