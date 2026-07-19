Diego Dual (30 años) chef: "La mejor pasta no lleva tomate, se hace con 3 huevos y 50 g de queso parmesano"
Una receta deliciosa para preparar los espaguetis como un auténtico italiano.
Te puede interesar: Los chefs coinciden: "La tortilla de patatas con cebolla, una pizquita de pimiento verde y un poco de ajo"
El cocinero zaragozano Diego Doal siempre propone recetas sabrosísimas.
Prepara todo tipo de comida, china, japonesa, tailandesa... muy oriental, pero también le da a cosas más tradicionales como las lentejas con chorizo o las croquetas.
En uno de sus videos explica cómo hacer la mejor pasta. Una de las más emblemáticas de Italia es la carbonara.
Diego se abrocha el delantal y de manera dinámica y sencilla explica cómo hacer una auténtica pasta carbonara.
Además cómo a este chico le va eso de meter las manos en harina, no se conforma con dejar una receta sencilla. Nos propone una receta básica pero también una manera gourmet de hacerla.
Pasta Carbonara con Diego Doal
La carbonara es uno de esos platos que despiertan pasiones, debates y hasta pequeñas guerras gastronómicas. Entre defensores de la receta más ortodoxa y quienes añaden nata sin remordimientos, el cocinero y divulgador gastronómico Diego Domínguez Almudévar, más conocido como Diego Doal, propone una visión sencilla.
Su receta demuestra que una gran carbonara puede construirse a partir de una fórmula muy concreta: tres huevos y 50 gramos de parmesano.
En su blog, el cocinero aragonés recuerda que la auténtica carbonara no lleva nata ni champiñones, aunque reconoce sin complejos que esas versiones también pueden resultar deliciosas. La diferencia, explica, está en el nombre.
Para él, la clave de la receta romana reside en lograr una emulsión perfecta entre el huevo, el queso y el agua de cocción de la pasta, una técnica que aporta esa textura cremosa tan característica sin necesidad de recurrir a ingredientes adicionales.
L versión básica que propone Diego Doal para una ración incluye 150 gramos de espaguetis, una loncha de guanciale, 50 gramos de pecorino romano aunque admite sustituirlo por parmesano, un huevo entero y tres yemas, además de pimienta negra recién molida.
El procedimiento también tiene su importancia. Mientras la pasta cuece en agua abundante, el guanciale se cocina lentamente para extraer toda su grasa. Después, el huevo y el queso se mezclan aparte antes de incorporarse a la pasta fuera del fuego.
Ese momento es decisivo: demasiado calor convierte la salsa en huevos revueltos; demasiado poco, deja una mezcla líquida y poco apetecible. La carbonara perfecta, según Doal, nace precisamente de controlar ese delicado equilibrio.
Además de la receta tradicional, el cocinero comparte una versión más técnica inspirada en el chef romano Luciano Monosilio, donde la salsa se monta al baño maría para conseguir una textura todavía más refinada.
Sin embargo, para quienes buscan una comida rápida y memorable en apenas 15 minutos, la fórmula de los tres huevos y los 50 gramos de queso sigue siendo su apuesta ganadora.
Receta paso a paso
Tanto en su blog como en su canal de Youtube es fácil encontrar la receta, pero si no quieres salir de esta página, aquí te dejamos el paso a paso.
Ingredientes
- 1 loncha de guanciale
- 50 g de pecorino romano (o parmesano)
- 1 huevo L
- 3 yemas L
- Pimienta negra recién molida al gusto
- 150 g de spaghetti
- Sal
Paso 1
Pon la pasta a cocer: Cuece 150 g de espaguetis en abundante agua con sal siguiendo el tiempo indicado en el paquete.
Paso 2
Dora el guanciale: Corta una loncha de guanciale (o panceta) en trozos pequeños y cocínala en una sartén fría a fuego medio-alto hasta que quede dorada y suelte su grasa. Reserva parte de esa grasa.
Paso 3
Prepara la crema de huevo y queso: Mezcla en un bol 1 huevo entero + 3 yemas con 50 g de parmesano o pecorino rallado y abundante pimienta negra recién molida. Bate hasta obtener una mezcla homogénea.
Paso 4
Manteca la pasta: Pasa la pasta a la sartén cuando le falten unos minutos para estar lista. Añade un poco de agua de cocción y mezcla para que se emulsione con la grasa del guanciale.
Paso 5
Haz la carbonara: Retira la sartén del fuego y espera unos segundos para que baje la temperatura. Añade la mezcla de huevo y queso, remueve enérgicamente hasta conseguir una salsa cremosa y brillante. Sirve inmediatamente con más queso y pimienta por encima.