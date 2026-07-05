Llega este miércoles a Aldi un aspirador de mano barato y versátil: un pequeño electrodoméstico por 19,99 euros

No siempre hace falta sacar el aspirador grande para recoger unas migas, limpiar el sofá o dejar impecable el interior del coche.

Pensando en esas tareas cotidianas, Aldi ha lanzado un aspirador de mano por 19,99 euros, un pequeño electrodoméstico diseñado para resolver las limpiezas rápidas de forma cómoda y sin cables.

Los aspiradores de mano se han convertido en un complemento habitual en muchos hogares.

Aunque no sustituyen a un aspirador convencional, sí permiten mantener a raya la suciedad del día a día sin apenas esfuerzo y en cuestión de minutos.

La propuesta de Aldi responde precisamente a esa necesidad. Se trata de un modelo inalámbrico y compacto que puede guardarse fácilmente en un armario, un cajón o incluso en el maletero del coche para tenerlo siempre a mano.

Hay situaciones en las que utilizar un aspirador de tamaño convencional resulta poco práctico.

Las migas después del desayuno, la tierra que cae al quitarse los zapatos, los pelos de las mascotas en el sofá o el polvo acumulado en una estantería son ejemplos de suciedad que pueden eliminarse rápidamente con un aspirador portátil.

Su formato ligero también facilita limpiar zonas de difícil acceso, como rincones, cajones o espacios entre muebles.

Uno de los puntos fuertes de este tipo de aparatos es su utilidad en el vehículo.

Tener un aspirador de mano en casa permite limpiar los asientos, las alfombrillas, el maletero o los compartimentos interiores siempre que sea necesario, sin depender de aspiradores de gasolinera o centros de lavado.

Además, al funcionar sin cable, resulta más cómodo moverse por el interior del coche y llegar a espacios estrechos donde suele acumularse polvo, arena o restos de comida.

Como ocurre con la mayoría de aspiradores de mano, este modelo está pensado para tareas puntuales.

Su función no es sustituir al aspirador principal de la vivienda, sino ofrecer una solución rápida para esas pequeñas limpiezas que surgen a diario y que muchas veces se dejan para más adelante por no sacar un aparato más grande.

Precisamente ahí reside su principal ventaja: permite actuar en el momento y mantener la casa o el coche más limpios con un esfuerzo mínimo.

¿Merece la pena?

Por 19,99 euros, este aspirador de mano de Aldi puede resultar una opción interesante para quienes buscan un aparato sencillo para las limpiezas cotidianas.

Su tamaño compacto, el funcionamiento inalámbrico y la facilidad para transportarlo hacen que sea especialmente práctico tanto en el hogar como en el coche.

Más que un electrodoméstico para grandes sesiones de limpieza, se presenta como ese accesorio que termina utilizándose con frecuencia porque permite resolver en pocos minutos esas pequeñas suciedades que aparecen todos los días.