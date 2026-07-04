Llega a Leroy Merlin el ventilador de techo con luz más versátil y barato: cuesta 40,59€ tras una gran rebaja del 49%

Julio ha llegado acompañado de una nueva ola de calor que vuelve a poner a prueba a millones de hogares en España.

Aunque el aire acondicionado sigue siendo la solución más eficaz para combatir las altas temperaturas, no está presente en todas las viviendas. De hecho, actualmente alrededor del 60% de los hogares españoles cuenta con uno.

Eso significa que una parte importante de la población debe buscar alternativas para mantener la casa fresca durante los días más sofocantes.

Más allá de los ventiladores tradicionales o de ventilar por la noche y mantener las persianas bajadas durante el día, los ventiladores de techo se han consolidado como uno de los grandes aliados del verano.

Dentro de la amplia oferta disponible en el mercado, destaca una propuesta de Leroy Merlin que llama la atención por su descuento del 49,16%, dadas sus prestaciones.

Se trata del ventilador de techo con luz LED de 48 W en color negro, disponible por 40,59 euros tras aplicar la rebaja.

Ventilador de techo con luz negro Leroy Merlin

Así es el ventilador de techo con luz de Lidl

Más allá del precio, este ventilador de techo reúne funciones que suelen encontrarse en modelos de una gama superior.

Combina ventilación e iluminación LED regulable en un mismo dispositivo, lo que permite adaptar tanto la intensidad de la luz como el ambiente de la estancia sin necesidad de recurrir a otros puntos de iluminación.

Su motor de bajo consumo ofrece hasta 6 velocidades y destaca por un funcionamiento especialmente silencioso. Sin lugar a dudas, este es uno de sus puntos fuertes ya que permite mantener la habitación a la temperatura deseada sin ruido de por medio.

De hecho, el nivel sonoro a velocidad máxima es de apenas 38 dB, frente a los 20 dB a velocidad mínima. En otras palabras, estos 38 decibelios máximos equivalen al sonido ambiente de una habitación por la noche, una biblioteca o el suave zumbido de un refrigerador moderno.

Es decir, muy por debajo de los 85 dB donde el sonido comienza a ser perjudicial.

Así es el ventilador de techo con luz en oferta Leroy Merlin

A ello se suma un mando a distancia para controlar todas sus funciones con comodidad.

También incorpora temporizador, función memoria para conservar la última configuración utilizada y tecnología 3CCT, con la que es posible cambiar entre distintas tonalidades de luz según la hora del día o el uso que se le dé a la habitación.

Con un diámetro de 96,5 centímetros y un diseño negro de líneas sencillas, encaja perfectamente en estancias como el salón, el dormitorio o la cocina.

Política de compra, garantía y devolución

Si prefieres ver el producto antes de comprarlo, lo mejor es acercarte a una tienda física y comparar modelos en primera persona.

Aun así, Leroy Merlin también permite realizar el pedido por internet, con opciones como la recogida en tienda, la consulta de stock o el envío a puntos de recogida, aunque estos últimos servicios dependerán del artículo.

En cuanto al reparto, los pedidos de paquetería suelen llegar en 24 o 48 horas, mientras que los productos más voluminosos tardan entre uno y cuatro días. Además, en algunos casos es posible recibir la compra en 24 horas o incluso el mismo día si hay existencias en una tienda cercana (si compras antes de las 14.00h y hay stock en una tienda a menos de 25km).

Si el producto no termina de convencer, Leroy Merlin ofrece hasta 100 días para devolverlo o cambiarlo, siempre que esté sin usar, conserve su embalaje original y se presente el ticket o la factura.

Por último, todos los productos vendidos a través de Leroy Merlin, tanto propios como de otros vendedores, cuentan con una garantía de tres años desde la fecha de compra.