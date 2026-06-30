Las pozas de aguas turquesas ideales para una escapada: un rincón oculto entre pinos, rocas y montañas

En el corazón de la comarca de las Cinco Villas se esconde uno de esos rincones que reúne todos los ingredientes para convertirse en una escapada de verano de diez.

Hablamos del Pozo de Pígalo, una piscina natural situada en las proximidades de Luesia (Zaragoza).

Este espacio forma parte de una sucesión de pozas que el río Arba ha ido esculpiendo entre grandes rocas y pinares. Sus aguas frías y cristalinas, unidas a la belleza del entorno, convierten este paraje en uno de los destinos veraniegos más populares de la comarca.

Sin lugar a dudas, el Pozo de Pígalo es la poza más conocida del recorrido.

Su pequeña cascada, el fondo de arena y las zonas de roca donde descansar o lanzarse al agua la han convertido en el lugar favorito de cientos de visitantes durante los meses de verano.

"Sus aguas cristalinas y frescas, rodeadas de una exuberante vegetación y formaciones rocosas, crean un paisaje de ensueño que invita al descanso y la desconexión", definen desde la web oficial de Turismo de las Cinco Villas.

Pozo de Pígalo Google Reseñas.

Quienes quieran descubrir este lugar, pueden hacerlo a través del recorrido más corto y frecuentado de la zona. Se trata de una ruta de apenas 3 kilómetros que parte desde el aparcamiento y sigue el curso del río Arba.

El recorrido, de alrededor de una hora y media a pie (sin contar las paradas para el baño), permite descubrir varias pozas naturales de aguas cristalinas, ideales para darse un chapuzón mientras continúa la expedición.

Aunque el Pozo de Pígalo es la parada más conocida y concurrida, merece la pena continuar caminando unos minutos para llegar a otras piscinas naturales menos masificadas, como la Poza de Santa María o la Poza del Trampolín, dos rincones que conservan intacto el encanto del entorno.

Eso sí, independientemente de la poza escogida, antes de lanzarse al agua conviene comprobar la profundidad, evitar saltos de cabeza y cualquier maniobra de riesgo, además de acudir con el equipamiento adecuado, como escarpines y protección solar.

Es importante minimizar el riesgo todo lo posible ya que el entorno del río Arba está rodeado de impresionantes paredes de roca estratificada, desde las cuales muchos visitantes realizan saltos que pueden superar los 10 metros de altura.

Montaje WikiLoc

Accesos, precios y cómo llegar

Cada verano recibe cientos de visitantes llegados tanto de los municipios cercanos como de grandes ciudades como Zaragoza, situada a unos 110 kilómetros por la A-124 y A-1204.

Precisamente esa creciente afluencia obligó a regular el acceso para garantizar la conservación del entorno.

Por ello, durante los meses de verano el acceso está regulado a 50 coches por día, por lo que es necesario realizar la reserva antes de emprender el viaje.

El precio es de 8 euros al día por coche y de 4 euros si se va en moto.

Para llegar al Pozo de Pígalo hay que dirigirse hasta Luesia y, aproximadamente un kilómetro antes de entrar en el municipio, tomar la pista forestal señalizada hacia la zona de acampada de Pígalo.

Desde ese punto hay que recorrer unos 8 kilómetros por camino hasta alcanzar el acceso a las pozas, situado poco antes del área de acampada.