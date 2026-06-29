Llega a Lidl el ventilador de techo con luz más versátil y barato: cuesta 29,99 euros y lo recomienda el 94% de clientes

El verano ya está aquí y, con él, las primeras olas de calor que ya aprietan en ciudades como Zaragoza.

Cuando el termómetro se dispara, mantener la casa fresca deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad.

Aunque el aire acondicionado suele ser la primera opción que viene a la cabeza, existe una alternativa eficaz, más económica y, en muchos casos, olvidada.

Hablamos de los ventiladores de techo, una solución que combina confort, bajo consumo y un funcionamiento silencioso. Y, por qué no decirlo, una opción versátil y económica para luchar contra el calor.

Entre la gran variedad de modelos que hay en el mercado, destaca el ventilador de techo con luz de Lidl, disponible por 29,99 euros y uno de los más populares entre los clientes.

Ventilador de techo con luz Lidl

Características del producto

Más allá de su precio, este ventilador de techo de Lidl destaca por reunir dos funciones en un mismo aparato: refresca la estancia e incorpora una lámpara de luz LED en tono blanco cálido que ilumina el cuarto a la par que el ventilador hace su trabajo.

Todo ello con un motor de 60 W diseñado para funcionar sin hacer ruido, una cualidad especialmente apreciada si se coloca en dormitorios, favoreciendo la inducción del sueño.

Uno de los detalles más prácticos está en sus aspas de giro reversible. En los meses de calor generan una agradable corriente de aire, mientras que en invierno ayudan a repartir el calor acumulado en el techo para mejorar la sensación térmica de la habitación.

Además, permite elegir entre tres niveles de velocidad según las necesidades de cada momento.

En lo que a estética se refiere, apuesta por un diseño sencillo y fácil de integrar en prácticamente cualquier decoración. Sobre todo por las aspas, que cuentan con un acabado blanco por un lado y efecto madera por el otro.

Asimismo, en lo que a materiales respecta, cuenta con una carcasa metálica con acabado en níquel mate y una pantalla de vidrio opalino que aporta una iluminación suave.

Como los ventiladores de techo de toda la vida, este se maneja mediante dos prácticos tiradores independientes, uno para la luz y otro para el motor.

Para instalarlo con seguridad, Lidl recomienda colocarlo en techos de al menos 2,55 metros de altura, dejando una distancia mínima de 2,30 metros entre las aspas y el suelo y de 60 centímetros respecto a la pared.

Así es el ventilar de techo disponible en 29,99 euros. Lidl

Opiniones

Otro de los puntos que más saltan a la vista es la gran acogida que ha tenido este producto en el mercado.

Así lo refleja su elevado 4.7 sobre 5 de valoración, con más de 200 comentarios y siendo recomendado por el 94% de antiguos compradores.

"Funciona muy bien. Tengo otro ventilador en la habitación de mis hijos que me costó tres veces más que este y, la verdad, este mueve más aire y además es más silencioso", señala un usuario, matizando que "la única diferencia es que el otro lleva mando a distancia y este no, pero volvería a comprarlo. Lo recomiendo al 100%".

La falta de mando a distancia y su atractiva relación entre la calidad del producto y su bajo precio son dos de los factores más comentados del producto.

"Muy buena relación calidad-precio. Lástima que no vengan con mando a distancia", señala uno de los clientes.

En definitiva, con el calor llamando a la puerta, este ventilador de techo es el ejemplo perfecto de que no hace falta hacer un gran desembolso para dormir más fresco.