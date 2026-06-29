Conchita, abuela cocinera: "La mejor ensalada de melón no es con jamón, lleva lomo embuchado y tomate"

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Con el calor que hace en Zaragoza lo único que apetece es estar en la piscina. Pero si por alguna razón, no podemos pasar el día a remojo, las ensaladas son una buena opción refrescante.

A las altas temperaturas, lo que más le van son las recetas frescas, coloridas y fáciles de preparar.

Y precisamente eso es lo que propone Conchita, la popular community manager y cocinera del canal de Maximiliana en YouTube, con una ensalada de melón que rompe con la tradición para sorprender a los amantes de la cocina veraniega.

Porque sí, estamos acostumbrados al clásico melón con jamón, una combinación que durante décadas ha protagonizado las mesas estivales españolas.

Pero Conchita, nos sorprende con una propuesta moderna: "Antes, en la época cuando yo era pequeña decían 'Ay qué cosa más exótica lo que hemos comido, melón con jamón' pero la juventud de ahora te enseña cada cosa..."

La nueva receta sustituye el jamón por lomo embuchado cortado en finas tiras. El lomo aporta un sabor intenso y diferente que encaja a la perfección con el dulzor de la fruta.

La receta es muy sencilla con ingredientes fáciles de conseguir. Sobre una base de lechugas variadas se distribuyen generosos trozos de melón, tomates cherry y maíz dulce. El resultado es una ensalada llena de color y contrastes que entra por los ojos antes incluso de probarla.

El toque distintivo llega con las tiras de lomo embuchado, que aportan carácter y convierten una ensalada aparentemente sencilla en un plato más completo y lleno de matices.

"Esto no es un plato, es un platazo", bromea Conchita durante la preparación, convencida de que esta versión moderna puede conquistar incluso a los más tradicionales.

Otro de los secretos de la receta está en su aliño. Conchita prepara una vinagreta emulsionada siguiendo una proporción clásica: tres partes de aceite por una de vinagre. A la mezcla añade una cucharadita de mostaza de Dijon, un chorrito de miel y una pizca de sal.

Tras agitar bien todos los ingredientes en un bote, obtiene una salsa suave y equilibrada que potencia tanto la dulzura del melón como el sabor del embuchado.

Fácil de preparar, nutritiva y muy refrescante, esta ensalada de melón con lomo embuchado se presenta como una de esas recetas perfectas para los meses más calurosos del año. Una alternativa original a un clásico de siempre que demuestra que, en la cocina, a veces basta un pequeño cambio para descubrir sabores completamente nuevos.

Receta paso a paso