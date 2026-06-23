Acaba de llegar a Lidl la nevera portátil más práctica para la playa: cuesta 14,99 euros y arrasa este verano

Con la llegada del calor, encontrar una solución práctica para mantener frías las bebidas y conservar los alimentos se convierte en una prioridad.

En este contexto, Lidl ha vuelto a apostar por uno de esos productos sencillos pero muy demandados: la nevera portátil rígida CRIVIT de 25 litros, un accesorio pensado para acompañar cualquier plan al aire libre sin necesidad de realizar una gran inversión.

A primera vista, destaca por su diseño compacto y funcional. Con una capacidad de 25 litros, ofrece espacio suficiente para transportar refrescos, agua, fruta, bocadillos o incluso una comida completa para varias personas.

Además, su formato permite introducir botellas de gran tamaño en posición vertical, una característica especialmente útil durante las jornadas de playa o las excursiones familiares.

Al tratarse de una nevera portátil, no necesita enchufes, baterías ni mantenimiento. Basta con introducir acumuladores de frío o hielo para mantener una temperatura adecuada durante varias horas.

Según el fabricante, puede ofrecer hasta siete horas de aislamiento térmico en condiciones de prueba estandarizadas.

Es cierto que no es muy bonita y no tiene nada que ver con la clásica neverita azul con el asa blanca, pero es ligera y práctica.

Nevera portátil 25L CRIVIT Lidl

Con un peso cercano a los dos kilos, resulta fácil de transportar gracias a un asa ergonómica que, además, sirve para bloquear la tapa y evitar aperturas accidentales durante el traslado.

Pero ¿para qué situaciones resulta realmente útil? Pues para varios planes.

En la playa permite disfrutar de bebidas frescas durante toda la mañana y buena parte de la tarde.

En una excursión de montaña ayuda a conservar alimentos sensibles al calor. También puede convertirse en una aliada para festivales, jornadas de pesca, viajes en coche o picnics en parques y zonas recreativas.

Incluso en el día a día tiene aplicaciones interesantes.

Nevera portatil CRIVIT Lidl

Algunas personas la utilizan para transportar alimentos congelados desde el supermercado hasta casa durante el verano, mientras que otras la emplean para llevar comida al trabajo cuando deben pasar muchas horas fuera.

Es cierto que para esto existen las fiambreras, con un tamaño mucho más reducido y práctico.

Su principal atractivo, sin embargo, es la relación entre precio y utilidad. Por menos de quince euros, ofrece una capacidad y unas prestaciones que suelen encontrarse en modelos más costosos.

Evidentemente, quienes necesiten mantener el frío durante jornadas completas o varios días deberán mirar hacia neveras eléctricas o modelos con un aislamiento más avanzado. Sin embargo, para alguien que busca una solución económica para escapadas ocasionales, la propuesta de Lidl cumple con nota.