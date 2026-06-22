A 1 hora de Zaragoza: el pueblo español rodeado de naturaleza y aguas cristalinas perfecto para una escapada

Cuando el calor aprieta, cualquier plan que incluya agua gana puntos. Y si además está rodeado de naturaleza, historia y paisajes espectaculares, el éxito está asegurado.

A poco más de una hora de Zaragoza se encuentra Murillo de Gállego; aunque pequeño, precioso. Un destino perfecto para una escapada de verano. Aquí encontrarás rincones para refrescarte, actividades de aventura y algunas de las mejores vistas de Aragón.

Situado en la comarca de la Hoya de Huesca, entre Zaragoza y Huesca, este pequeño municipio vive a los pies de los impresionantes Mallos de Riglos y junto a las aguas del río Gállego. Una combinación difícil de superar cuando las temperaturas se disparan.

Murillo de Gállego

Murillo de Gállego es un plan perfecto cerca de Zaragoza; además de un lugar para combatir el calor, también tiene siglos de historia.

Los primeros documentos que lo mencionan datan del siglo X, aunque todavía se conservan restos de una antigua necrópolis en la parte más alta de la localidad.

Su pasado está ligado al Reino de Aragón. De hecho, el rey Pedro I concedió la propiedad de Murillo a su esposa, la reina Berta.

Además, fue una importante fortificación aragonesa vinculada a lugares históricos como el Castillo de Loarre y San Juan de la Peña.

Basta con perderse por sus calles para descubrirlo. Su casco urbano conserva la esencia de los pueblos de montaña, con casas de piedra y símbolos protectores grabados en fachadas y puertas, una tradición muy característica del Pirineo aragonés.

Entre sus monumentos destaca la iglesia de San Salvador, una magnífica construcción románica declarada Bien de Interés Cultural.

Iglesia de San Salvador, Murillo de Gállego. TroAstur, Google

En la parte alta del pueblo se encuentra otra de sus joyas: la iglesia de la Virgen de La Liena, cuyos orígenes se remontan al siglo X.

Muy cerca hay un mirador que ofrece una de las imágenes más espectaculares de la zona. Desde allí se contemplan los Mallos de Riglos en todo su esplendor y el valle que forma el río Gállego.

Naturaleza

Precisamente el río es uno de los grandes protagonistas del verano. Sus aguas permiten disfrutar de zonas donde refrescarse y desconectar del calor de la ciudad. Un auténtico alivio en plena ola de calor.

Además, Murillo de Gállego está considerado el epicentro del rafting en Aragón. Sus aguas bravas atraen cada año a miles de visitantes en busca de aventura.

Curso de kaya en Murillo de Gallego. Turismo de Aragón

Rafting, piragüismo, hidrospeed o descensos por rápidos son algunas de las actividades más populares. Las empresas especializadas ofrecen experiencias adaptadas tanto para principiantes como para quienes buscan emociones fuertes.

La cercanía de los Mallos de Riglos también convierte al pueblo en un paraíso para escaladores y amantes de la naturaleza. Sus enormes paredes de roca son una referencia internacional.

Y cuando llega el momento de descansar, hay opciones para todos los gustos. Desde albergues para los más aventureros hasta alojamientos de mayor categoría. Entre ellos destaca el Hotel Aguas de los Mallos, un establecimiento de cuatro estrellas que se ha convertido en uno de los favoritos para quienes buscan desconectar y disfrutar del entorno.

Si este verano buscas un lugar diferente para escapar del calor sin alejarte demasiado de Zaragoza, Murillo de Gállego tiene todos los ingredientes: agua, naturaleza, patrimonio, aventura y algunos de los paisajes más impresionantes de Aragón.