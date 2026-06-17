Ya es oficial: ayudas de hasta 25.000 euros para reformas que mejoren la eficiencia energética en tu vivienda

Contar con unas buenas ventanas en casa evita que entre el calor que estos días está sufriendo media España.

Que el inmueble sea eficiente energéticamente hablando puede ahorrarnos una gran cantidad de dinero, ya sea en verano por el aire acondicionado o en invierno por la calefacción.

Muchos edificios antiguos necesitan una fuerte inversión para ser reformados y el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado ayudas económicas para este cometido.

El consistorio municipal ha aprobado 4.250.000 euros de ayudas para la eficiencia energética.

Un dinero que se divide en dos líneas. Una para obras integrales en edificios y la otra para reformas en viviendas.

La primera línea de ayudas está dotada con el mayor presupuesto, 4 millones de euros. Va dirigida a comunidades de propietarios para realizar obras integrales donde la mejora de la eficiencia energética sea obligatoria (pudiendo incorporar adicionalmente mejoras de conservación y accesibilidad).

Las ayudas cubrirán el 60% del presupuesto subvencionable, con un tope máximo de 25.000 euros por vivienda.

Por otro lado, también se facilitan las obras en viviendas. Esta línea cuenta con una partida de 250.000 euros y subvencionará el 50% de la inversión (hasta 6.000 euros) de intervenciones que mejoren el aislamiento mediante medidas pasivas, como el cambio de ventanas o mejoras en los muros. Está orientada a unidades de convivencia con rentas que no superen 4,5 veces el IPREM ponderado.

Las nuevas ayudas económicas fueron presentadas la semana pasada por la alcaldesa, Natalia Chueca, quien anunció que el plazo para solicitarlas se abrirá el próximo 30 de junio.

Estas ayudas para la eficiencia energética son solo una parte de los 8 millones que anunció la alcaldesa.

La convocatoria tiene como objetivo, además de la eficiencia energética, mejorar la accesibilidad y promover la salida al mercado de viviendas de alquiler asequible en la ciudad.

"Estamos ante un esfuerzo sin precedentes por parte del Ayuntamiento para garantizar que los zaragozanos vivan en hogares más confortables, eficientes y, sobre todo, accesibles. Con estos 8 millones de euros, no solo modernizamos nuestro parque inmobiliario, sino que apoyamos directamente a las familias, prestando especial atención a aquellas con rentas limitadas y fomentando el mercado del alquiler", destacó la alcaldesa durante la presentación.

Ayudas económicas

A parte de la línea 1 de ayudas para la eficiencia energética, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con 3 líneas más para abordar diferentes aspectos de la vivienda. La accesibilidad, las ayudas Complementarias por Vulnerabilidad y el Programa de Alquiler ALZA.

LÍNEA 2: Accesibilidad (2.750.000 euros)

• Línea 2.1. Obras puntuales en edificios: Cuenta con 2.500.000 euros para facilitar la accesibilidad universal en las zonas comunes de las fincas, debiendo garantizar como mínimo el acceso desde la vía pública hasta las viviendas. Cubrirá el 40% del coste de las obras, con un límite de 6.000 euros por vivienda.

• Línea 2.2. Obras en viviendas: Dispone de 250.000 euros para respaldar con un 50% (hasta 6.000 euros) las mejoras de accesibilidad en el interior de domicilios de residentes cuyos ingresos no superen 4,5 veces el IPREM.

LÍNEA 3: Ayudas Complementarias por Vulnerabilidad (250.000 euros)

Este fondo de protección social ofrece apoyo extra para aquellos vecinos con rentas más limitadas (hasta 3,5 veces el IPREM ponderado) que residan en edificios que hayan accedido a las líneas 1.1 o 2.1 de esta convocatoria (o de la anterior 2024-2025).

Aportará una cobertura adicional, que es una de las grandes novedades en esta edición, ya que cuando el propietario sea altamente vulnerable, es decir, tenga ingresos iguales o menores al 2,5 veces el IMPREM ponderado, con esta línea recibirá ayuda adicional hasta cubrir el 100% del coste de la obra (o la derrama que le corresponda a su vivienda) y el 80% si tiene ingresos entre ese 2,5 y el 3,5 IMPREM ponderado.

En todo caso, el máximo aportado será de hasta 5.000 euros en línea 1.1 y hasta 2.500 euros en la 2.1.

LÍNEA 4: Programa de Alquiler ALZA (750.000 euros)

Para seguir movilizando la vivienda vacía, esta línea cubrirá entre el 60% y el 80% (con un máximo de 8.000 euros) del coste de obras de adecuación en el interior de viviendas cuyos propietarios cedan los inmuebles (o renueven su cesión) a Zaragoza Vivienda, destinándolos al programa de alquiler asequible Alquila Zaragoza (ALZA).

Plazos y tramitación

La principal novedad de esta convocatoria es la digitalización de todo el proceso. Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la Plataforma de Ayudas a la Rehabilitación de Zaragoza Vivienda y requerirán firma electrónica mediante el sistema Wallet ID.

No obstante, para evitar problemas derivados de la brecha digital, el Ayuntamiento ofrecerá asistencia presencial en la Unidad de Información de Zaragoza Vivienda, situada en la calle San Pablo.

La tramitación se abrirá en dos fases.

Desde el 30 de junio podrán solicitarse las ayudas para actuaciones dentro de las viviendas, mientras que el 15 de octubre se abrirá el plazo para los proyectos de rehabilitación de comunidades de propietarios y las ayudas complementarias para rentas limitadas.

En todos los casos, las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta que se agote el presupuesto disponible.

Si alguna línea no consume todos sus fondos, el dinero sobrante podrá destinarse a otras con mayor demanda.

Entre las condiciones, estas subvenciones no podrán compatibilizarse con otras ayudas para el mismo fin.

Además, los proyectos que superen los 40.000 euros deberán presentar al menos tres presupuestos de empresas constructoras. Cuando la ayuda concedida sea superior a 50.000 euros, también será obligatorio aportar un informe justificativo firmado por un auditor colegiado.