Llegó a Carrefour la cómoda de 3 cajones más elegante y versátil de la temporada: está disponible por 53 euros

Cuando llega el momento de renovar la casa, muchas personas se echan las manos a la cabeza al pensar en el coste de cualquier reforma, por pequeña que sea.

De hecho, es costumbre en la mayoría de hogares el posponer una y otra vez este tipo de proyectos.

Sin embargo, no siempre es necesario realizar grandes obras para dar un nuevo aire al hogar. A veces, basta con incorporar muebles funcionales que ayuden a aprovechar mejor el espacio y aporten capacidad de almacenamiento extra.

En este sentido, destaca una de las cómodas de Carrefour, una opción práctica y versátil que ahora puede encontrarse por solo 53 euros gracias a una interesante rebaja.

El mueble en cuestión, accesible desde este enlace, reúne diseño, funcionalidad y un precio difícil de ignorar.

Cómoda de Carrefour con tres cajones 61x29x72 Cm Carrefour

Su combinación de blanco perla y el acabado roble shannon aporta un estilo moderno y luminoso, perfecto para dar un toque elegante a cualquier dormitorio.

A simple vista destaca por sus líneas limpias y su estética minimalista, un diseño que encaja tanto en ambientes rústicos, color madera, como en estancias más modernas. En lo que a los tiradores respecta, su color en gris refuerza ese aire actual sin recargar el mueble.

Más allá de su elegancia, esta cómoda está pensada para el día a día.

Sus tres cajones ofrecen una buena capacidad de almacenaje para ropa, mantas o cualquier otro tipo de complemento, mientras que las correderas de bolas garantizan una apertura suave y cómoda en cada uso.

Con unas medidas compactas de apenas 60,5 centímetros de ancho, resulta una opción ideal para dormitorios pequeños, habitaciones juveniles o rincones de la casa donde se necesita ese espacio extra, como un pasillo o un recibidor.

Asimismo, conviene destacar que la cómoda viene con kit de montaje que incluye manual de instrucciones y tornillería, por lo que puede montarse por una persona en casa sin ayuda profesional.

Así es la cómoda Carrefour

El precio

Sin lugar a dudas, una de las cosas que más llaman la atención en este tipo de mobiliario, además de la capacidad, es su precio.

Anteriormente por 59,99 euros, esta cómoda de tres cajones se encuentra a la venta por 53 euros, pudiendo elegir únicamente la opción de envío a domicilio.

Eso sí, este tardará entre tres y cinco días laborables y cuenta con un precio extra de 12 euros. Además, la cadena francesa asegura que la entrega se realizará a pie de calle y que no se garantiza el envío a islas como Menorca, Formentera e Ibiza.