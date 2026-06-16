Ya ha entrado en vigor: las empresas deberán añadir los salarios en sus ofertas de empleo, según la UE

Hace apenas una semana, el pasado 7 de junio de 2026, entró en vigor en toda la Unión Europea una directiva que promete marcar un antes y un después en la transparencia salarial de las empresas.

Eso sí, en el caso de España, todavía está pendiente la transposición completa de la normativa al ordenamiento jurídico nacional, por lo que su desarrollo legal aún no se ha completado.

Hablamos de la Directiva UE 2023/970, más conocida como Ley de Transparencia Salarial.

Esta nueva normativa redefine las reglas del juego para las empresas, que no solo deberán informar sobre el salario en las ofertas de empleo, sino también garantizar la igualdad retributiva entre trabajadores que desempeñen el mismo puesto o realicen trabajos de igual valor.

Así como otras medidas tan sonadas como la realización de informes sobre la brecha salarial de empleo, entre otras.

En otras palabras, las empresas deberán ser más transparentes en todo el recorrido de un empleado en su empresa. Desde la publicación de una vacante hasta con trabajadores que ya llevan formando parte de la plantilla varios años.

La medida responde a una realidad que muchos trabajadores han experimentado alguna vez, y es que, ¿quién no ha llegado al final de una entrevista de trabajo sin conocer las condiciones económicas del puesto? Seguramente la gran mayoría de los aquí presentes.

El salario debe aparecer en las ofertas de empleo

Uno de los cambios más relevantes que introduce la Directiva es la obligación de informar sobre el salario desde las primeras fases del proceso de selección.

Las ofertas de empleo deberán incluir "la retribución inicial o la banda retributiva inicial" en el propio anuncio o, como alternativa, facilitar esta información antes de la entrevista.

Así lo establece el artículo 5 de la norma, que persigue un objetivo claro: garantizar "una negociación informada y transparente sobre la retribución".

"La transparencia debería permitir que quienes aspiran a un puesto puedan tomar una decisión con conocimiento de causa en relación con el salario esperado, sin que ello limite en modo alguno el poder de negociación de empleadores y trabajadores para negociar un salario, incluso fuera de la banda indicada", recoge la normativa.

Además, el apartado 5.1 también obliga a las empresas a informar sobre el convenio colectivo aplicable al puesto ofertado, aportando así una mayor claridad sobre las condiciones laborales desde el inicio del proceso.

Por otro lado, la Directiva también establece límites para los empleadores durante las entrevistas de trabajo.

En concreto, las empresas tendrán prohibido preguntar a los candidatos cuál era su salario anterior, al considerar que esta información podría influir en la remuneración que finalmente se les ofrezca.

Con esta medida, Bruselas pretende que el sueldo se fije en función de las características del puesto, sus responsabilidades y su valor dentro de la organización, y no tomando como referencia lo que cobraba el trabajador en empleos anteriores.