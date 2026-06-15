Ya entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a un permiso pagado y sin justificación, según convenio

Aunque no aparece recogido en el Estatuto de los Trabajadores, la principal norma laboral en España, el conocido como "día de asuntos propios" sí suele estar contemplado y regulado en numerosos convenios colectivos.

Se trata de un permiso retribuido que permite al trabajador ausentarse de su puesto sin necesidad de justificar el motivo ante sus superiores.

Precisamente por eso, es una opción muy utilizada cuando surge alguna gestión personal, familiar o administrativa que debe realizarse dentro de la jornada laboral y que no encaja en otros permisos más específicos.

La finalidad no es otra que ofrecer mayor flexibilidad a los empleados y favorecer la conciliación de la vida personal y laboral. En ningún caso sustituye a las vacaciones ni a otros permisos reconocidos por la legislación.

Igual que ocurre con otros permisos laborales contemplados en el Estatuto de los Trabajadores, como los de mudanza, hospitalización de familiares o situaciones de urgencia familiar, los días de asuntos propios se disfrutan al margen de las vacaciones.

Además, no deben recuperarse posteriormente, ya que computan como días libres retribuidos.

Consultar los convenios laborales

En el sector privado, los días de asuntos propios no son un derecho automático que tengan todos los trabajadores.

Su existencia dependerá de lo que establezca el convenio colectivo aplicable o, en algunos casos, el propio contrato de trabajo.

Tampoco existe una cifra estándar. Algunos convenios reconocen entre uno y cinco días al año, mientras que otros ni siquiera contemplan este permiso.

La situación es diferente para los empleados públicos. Los funcionarios tienen reconocidos los días de asuntos particulares, conocidos popularmente como "moscosos". El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) les garantiza un mínimo de seis días al año.

Cómo se solicitan

Aunque no sea necesario explicar el motivo por el que se solicita un día de asuntos propios, sí es obligatorio respetar el procedimiento interno de la empresa y los plazos de preaviso establecidos en el convenio o en la normativa interna.

Por este motivo, lo más recomendable es solicitar el permiso por escrito y con suficiente antelación, lo habitual es que estos plazos oscilen entre las 24 y las 72 horas.

De esta forma, queda constancia de la petición y la empresa gana margen de tiempo para organizarse.

Al no tratarse de un derecho laboral amparado en el Estatuto de los Trabajadores, lo más frecuente es que estos días deban disfrutarse dentro del año natural correspondiente.

En otras palabras, si no se utilizan en el año en curso, se pierden.

En este sentido, conocer el convenio colectivo que te corresponde puede ayudarte a descubrir derechos laborales que quizá desconocías y a aprovechar mejor las ventajas y condiciones que tienes reconocidas como trabajador, como el día de asuntos propios.