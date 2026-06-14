Ya entró en vigor: los trabajadores con 1 año de antigüedad pueden pedir una excedencia de 4 meses a 5 años

Muchos trabajadores desconocen que, al cumplir un año de antigüedad en la empresa, nace todo un repertorio de derechos laborales.

Entre ellos, destacan la mejora de sueldo por convenio, el disfrute de un permiso anual de 20 horas para formación o, sin ir más lejos, la posibilidad de solicitar una excedencia voluntaria.

En España, el Estatuto de los Trabajadores contempla dos grandes tipos de excedencia. Por un lado, la excedencia forzosa, que se produce por circunstancias ajenas a la voluntad del trabajador, como el desempeño de un cargo público, y cuya concesión es obligatoria para la empresa.

Por otro, existe la excedencia voluntaria, que puede solicitar el propio trabajador por motivos personales. Se trata de una figura ampliamente utilizada, aunque no siempre se conocen bien los requisitos y plazos que la regulan.

Y es que, aunque sobre el papel pueda parecer un trámite sencillo, la excedencia voluntaria está sujeta a una serie de condiciones que conviene tener muy presentes.

En este sentido, el Estatuto de los Trabajadores es claro y establece en su artículo 46.2 que:

"El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años", recoge la normativa.

Eso sí, la ley establece un límite temporal muy claro en el caso de que el mismo empleado decida volver a solicitar otra excedencia.

Concretamente, fija en 4 años el tiempo que debe pasar entre el fin de la primera y la solicitud de la segunda.

Derechos y obligaciones durante una excedencia

Durante el periodo de excedencia, la relación laboral queda suspendida temporalmente.

En otras palabras, la empresa deja de abonar el sueldo y tampoco realiza cotizaciones a la Seguridad Social por el trabajador mientras dure esta situación.

Otro de los aspestos que conviene tener en cuenta es que la excedencia voluntaria no garantiza la recuperación del mismo puesto de trabajo.

"El trabajador en excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa", establece el art. 46.5.

Además, el tiempo transcurrido en excedencia no se tiene en cuenta a efectos de antigüedad, por lo que no suma para determinados derechos laborales vinculados a los años de servicio.

Por lo que, a fin de cuentas, debe ser una decisión muy meditada ya que, como se suele decir, "no es oro todo lo que reluce".

Cómo solicitar una excedencia

La petición debe realizarse por escrito, indicando la fecha de inicio y la duración exacta de la excedencia, mientras que el motivo puede incluirse de forma opcional.

Asimismo, es necesario respetar el plazo de preaviso establecido en el convenio colectivo aplicable, que habrá que comprobar y que habitualmente suele situarse entre los 15 y los 30 días.

Si el trabajador cumple los requisitos exigidos por la ley, la empresa está obligada a conceder la excedencia. No obstante, los expertos recomiendan dejar por escrito las condiciones del permiso para evitar posibles conflictos futuros.