Ya entró en vigor: los particulares tienen prohibido criar cachorros en su casa, según la ley

La nueva Ley de Bienestar Animal, en vigor desde 2023, ha marcado un antes y un después en la forma de relacionarnos con nuestras mascotas.

Entre las medidas que más polémica generaron destacan la prohibición de vender perros, gatos o hurones en tiendas, la imposibilidad de dejar a un perro solo durante más de 24 horas y, en el caso que nos ocupa, el fin de la cría particular de animales.

Hasta hace pocos años era habitual acordar con un conocido el cruce de una mascota. Sin embargo, esa práctica, que antes se consideraba normal, ahora puede acarrear importantes sanciones económicas.

El objetivo es frenar la reproducción descontrolada y establecer que la cría de animales quede reservada exclusivamente a las personas que estén dadas de alta en el registro correspondiente.

"La actividad de la cría de animales de compañía, solamente podrá llevarse a cabo por personas debidamente inscritas en el Registro de Criadores de Animales de Compañía", recalca el art. 53 de la Ley de Bienestar Animal.

Además, los particulares tienen la obligación de "adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los animales de compañía. La cría solo podrá ser llevada a cabo por personas responsables de la actividad de la cría de animales de compañía inscritas como tales en el correspondiente Registro", señala el art. 26 de la normativa.

En el sentido más estricto de la ley, esto supone el fin de una costumbre muy extendida durante años: cruzar a tu perro con el de un familiar, amigo o vecino sin ningún tipo de autorización.

La ley no distingue entre vender, regalar o quedarse con los cachorros. Si no estás inscrito como criador, no puedes criar animales de compañía de forma legal.

Y, aun siendo criador, este "deberá acreditar la formación que reglamentariamente se determine para poder ejercer su actividad", recoge el art. 53.3. Además de cumplir con otro tipo de garantías, como tener espacio suficiente para el animal.

Un cachorro. istock

Multas

Incumplir estas obligaciones puede salir muy caro.

La Ley de Bienestar Animal considera una infracción muy grave la cría, el comercio o la exposición de animales con fines comerciales por personas no autorizadas.

Las sanciones previstas para este tipo de infracciones oscilan entre los 50.001 y los 200.000 euros, en función de la gravedad de los hechos y de las circunstancias de cada caso.

Por eso conviene informarse bien antes de tomar cualquier decisión relacionada con la cría de mascotas. Al fin y al cabo, como suele decirse, "el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento", y una simple imprudencia puede acabar convirtiéndose en una multa difícil de olvidar... y de pagar.