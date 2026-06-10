Ya entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe la cesión de cachorros que tengan menos de 2 meses de edad

Encontrarte con un conocido por el barrio y que, de forma casual, te ofrezca un cachorro puede parecer una situación sin importancia.

Sin embargo, aceptar ese animal sin cumplir determinados requisitos y plazos legales puede acarrear consecuencias importantes.

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal en 2023, actuaciones como la adopción, la venta o la cesión de animales de compañía están sujetas a una regulación mucho más estricta.

Las autoridades vigilan especialmente este tipo de operaciones y, en los casos más graves, las sanciones pueden alcanzar varias decenas de miles de euros.

De hecho, cabe destacar que la Ley de Bienestar Animal, en vigor desde 2023, prohíbe directamente "la cesión o adopción de animales no identificados".

En este contexto, más allá de esta prohibición, el artículo 58.2 de la normativa especifica el límite de edad de aquellos cachorros que, aun estando identificados, vayan a ser objeto de una cesión o adopción.

Concretamente, establece que "no se permitirá la cesión de perros, gatos y hurones de menos de ocho semanas de edad".

En otras palabras, queda prohibido cualquier tipo de entrega de cachorros de gatos, perros y hurones que no cumplan los 2 meses de edad. Además, estas normas son aplicables tanto para criadores, tiendas, protectoras y, por supuesto, para personas particulares.

La edad mínima de ocho semanas no es arbitraria. Durante este tiempo, los cachorros completan una fase clave de su desarrollo físico y emocional, permaneciendo junto a su madre y sus hermanos para aprender comportamientos esenciales.

Además, al alcanzar los dos meses suelen haber iniciado su calendario de vacunación y desparasitación, cuentan con una mayor protección inmunológica y ya pueden alimentarse de forma independiente, sin necesidad de lactancia materna.

Cachorro en el veterinario

Otros requisitos obligatorios por la ley

La edad mínima no es el único requisito que exige la normativa. Para que la cesión de estos animales de compañía sea legal, deben estar identificados mediante microchip y registrados en la comunidad autónoma correspondiente.

Además, es obligatorio formalizar un contrato de cesión, incluso cuando la entrega se realiza de manera gratuita, así como estar al día en las vacunas y tratamientos veterinarios que les correspondan según su edad.

Por otro lado, la Ley de Bienestar Animal prohíbe la venta directa de animales a través de páginas web y portales de anuncios.

Asimismo, las adopciones solo pueden gestionarse a través de centros públicos autorizados o entidades de protección animal debidamente registradas.

Sanciones

Incumplir esta prohibición puede salir muy caro, con cuantías que dependerán directamente de las consecuencias que haya tenido la infracción para el bienestar del animal.

En los casos más leves, las multas oscilan entre 500 y 10.000 euros. Si el animal sufre daños, la infracción puede considerarse grave y alcanzar los 50.000 euros, mientras que si la conducta provoca su fallecimiento o se considera que se han cometido demasiadas infracciones graves, las sanciones pueden llegar hasta los 200.000 euros.

Por ello, antes de aceptar, regalar o ceder un cachorro, conviene asegurarse de que se cumplen todos los requisitos legales.